Αιχμές Τσακαλώτου για Τσίπρα: «Τον βλέπω με διάθεση προς το κέντρο»

Κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη στάση του «πεφωτισμένου ηγέτη που λέει ελάτε σε μένα γιατί μιλάω αδιαμεσολάβητα με τον λαό» άσκησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι προτίθεται να διαβάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

Όπως είπε, «προφανώς θα το διαβάσω γιατί για παράδειγμα δεν ξέρω γιατί μετά από μνημόνιο πήραμε 31,5% που είναι θαύμα - γιατί τα κόμματα μετά από μνημόνια καταρρέουν - και το 2023 πήραμε 17,8%. Δεν έχω ακούσει τον Αλέξη γιατί έγινε αυτό».

Εξηγώντας τη δική του οπτική, ο κ. Τσακαλώτος τόνισε ότι «είμαστε σε εποχή που θα αλλάξει το μοντέλο του καπιταλισμού όπως το '70 πήγαμε από τη σοσιαλδημοκρατία στον νεοφιλελευθερισμό», προσθέτοντας ότι «ο Αλέξης ήθελε να πάει το κόμμα προς το κέντρο και αυτό δημιουργούσε αμφισημίες. Όταν βάζεις στο πρόγραμμα και Αντώναρο και Κεδίκογλου ρωτάει ο κόσμος με ποιους είσαι;» για να συμπληρώσει πως «θεωρώ ότι κεντρώες λύσεις δεν δουλεύουν».

Αναφερόμενος στη σημερινή εικόνα του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι «τον βλέπω σε διάθεση προς το κέντρο», ενώ στο ερώτημα περί συνεργασιών απάντησε ότι «η Νέα Αριστερά μπορεί να συνεργαστεί και με τον Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ και με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν θα γίνει με έναν πεφωτισμένο ηγέτη που λέει ελάτε σε μένα γιατί μιλάω αδιαμεσολάβητα με τον λαό».

Στο ίδιο πλαίσιο πρόσθεσε: «Κατά καιρούς ένα φωτισμένο χαρισματικό πρόσωπο μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα νέο πρόγραμμα. Αν ήθελε να υπηρετήσει συλλογικά ένα αριστερό πρόγραμμα που αντιμετωπίζει όχι μόνο τα διεθνή προβλήματα, την ερήμωση της χώρας και το δημογραφικό μπορεί ένα φωτισμένος ηγέτης να το κάνει αυτό».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «έχουμε πολλά εμπόδια για να πέσει ο Μητσοτάκης. Έχουμε το εμπόδιο του ΠΑΣΟΚ γιατί ένα φιλελεύθερο λαϊκό μέτωπο είναι οξύμωρο σχήμα. Έχουμε το ΚΚΕ και το ΜεΡΑ25 που θέλουν να μεγαλώσει το κομμάτι τους και έχουμε τον Τσίπρα που λέει η αντιπολίτευση δεν τους κόβει και πρέπει να πάω εγώ».

Ο κ. Τσακαλώτος εκτίμησε επίσης ότι «η Νέα Αριστερά δεν βλέπω λόγο να κλείσει», ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε πως «είπε θα συμπορευτεί (σ.σ. με το κόμμα Τσίπρα) με κάτι που δεν ξέρει και αυτό με ξεπερνάει».

Κλείνοντας, τόνισε ότι «αν δεν σοβαρευτεί η αριστερά και δεν κάνει ανασυγκρότηση, αριστερά χωρίς κοινωνικά κινήματα δεν αλλάζουν τον συσχετισμό δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι ο Μητσοτάκης. Δεν αλλάζεις ένα σύστημα με παθητική ψήφο. Δεν αλλάζει με το ας φύγει ο Μητσοτάκης κι ας είναι όποιος θέλει».