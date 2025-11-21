Μαρινάκης για Ζαχάροβα: «Δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός, είμαστε κυρίαρχο κράτος»

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την επιθετική δήλωση της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρίας Ζαχάροβα για την Ελλάδα τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Είμαστε κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός, κάποιες φορτισμένες δηλώσεις όπως της κ. Ζαχάροβα δείχνουν πως κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Η θέση μας για την Ουκρανία δεν πρόκειται να αλλάξει, δικαιώνεται και αυτό μπορεί να ενοχλεί. Ειδικά δυο κυρίαρχα κράτη θα κάνουν αυτά που κρίνουν σωστά».

Σε ότι αφορά τη διελκυστίνδα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα με φόντο τα λιμάνια του Πειραιά και της Ελευσίνας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως ενισχύεται η στρατηγική σχέση της χώρας μας με τις ΗΠΑ, ξεκαθάρισε πάντως πως δεν αμφισβητούνται οι επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει στο παρελθόν των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή.

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Σεβόμαστε τα μέχρι τώρα, τα τιμούμε, τα υλοποιούμε αλλά κοιτάμε με το βλέμμα στο μέλλον για συμφωνίες όπως αυτές με τις ΗΠΑ» είπε ο κ. Μαρινάκης ο οποίος για τις χθεσινές δηλώσεις του Κώστα Καραμανλή εκτίμησε πως «Κινούνται ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο οι θέσεις των πρώην Πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, με τις θέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της χώρας. Είναι στο απολύτως λογικό και ίδιο πλαίσιο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά».

Στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς για την εξεταστική και τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για «τακτικισμούς της αντιπολίτευσης» επαναλαμβάνοντας ότι η ΝΔ με απόφασή της έστειλε τον Γιώργο Ξυλούρη, επονομαζόμενο και ως «φραπέ», στη δικαιοσύνη συμπληρώνοντας πως είναι η δικαιοσύνη εκείνη που θα κρίνει εάν ο συγκεκριμένος μάρτυρας έχει το δικαίωμα της σιωπής.



Στήριξε ξεκάθαρα τον Μακάριο Λαζαρίδη στην άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει με το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως κάνει με αξιοπρέπεια τη δουλειά του. «Μπορεί να μην αρέσουν οι ερωτήσεις που κάνει σε κάποιους αλλά δεν μπορείς να λες συνέχεια φασίστα έναν βουλευτή της ΝΔ η οποία αποκατέστησε τη δημοκρατία στη χώρα» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος.