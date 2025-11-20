Ο Καραμανλής υπεραμύνεται της συμφωνίας με την Cosco: Μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα

Σε μία περίοδο, όπου η νέα αμερικανική διακυβέρνηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, αναλαμβάνει «επιθετικές» πρωτοβουλίες με στόχο την αναχαίτιση της κινεζικής επιρροής, ιδίως σε στρατηγικού ενδιαφέροντος περιοχές για τις ΗΠΑ, όπως η Ανατολική Μεσόγειος, οι επισημάνσεις του Κώστα Καραμανλή για τις σχέσεις Ελλάδος – Κίνας στην εκδήλωση για την επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού και Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου αποκτούν ξεχωριστή σημασία.

Ο πρώην πρωθυπουργός, επί των ημερών του οποίου υπεγράφη η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση και λίγο αργότερα η υπογραφή συμφωνίας για την ανάληψη από την Cosco της λειτουργίας και διαχείρισης δύο τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά, υπεραμύνθηκε της «πολυδιάστατης προσέγγισης της εξωτερικής πολιτικής με έμφαση στην οικονομική διπλωματία με στόχο να καταστεί η Ελλάδα στρατηγικός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή».

Μάλιστα και δύο 24ώρα μετά την αυστηρή ανακοίνωση της κινεζικής πρεσβείας στην Αθήνα με στόχο τις δηλώσεις της νέας Αμερικανίδας πρέσβη, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle), για την επιρροή του Πεκίνου στο λιμάνι του Πειραιά, ο Κώστας Καραμανλής τόνισε ότι την περίοδο της επένδυσης της COSCO στη χώρα μας «κανείς άλλος σοβαρός διεθνής παράγοντας δεν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για το λιμάνι του Πειραιά». Άλλωστε, ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι «η συγκεκριμένη επένδυση ήταν μία από τις μεγαλύτερες που είχαν γίνει ποτέ στην Ελλάδα» για να επιχειρηματολογήσει ότι «σήμερα το λιμάνι του Πειραιά είναι το 8ο μεγαλύτερο στον κόσμο, 3ο στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο στη Μεσόγειο, σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις».

Μάλιστα και αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στο ζωηρό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για περαιτέρω αξιοποίηση λιμανιών της ελληνικής επικράτειας, όπως της Αλεξανδρούπολης, της Ελευσίνας και άλλων ο Κώστας Καραμανλής τόνισε ότι «το γεγονός, μάλιστα, πως σήμερα εκδηλώνεται έντονη κινητικότητα στην κατεύθυνση της δημιουργίας ανταγωνιστικών λιμενικών υποδομών είναι η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας εκείνης της πολιτικής επιλογής».