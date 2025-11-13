Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο Τραμπ να βγάλει λόγο στην Ακρόπολη»

Στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ με αιχμή καταρχάς τα ενεργειακά, αναφέρθηκε η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη στην Ελλάδα. ενώ με προσεκτικό τρόπο απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Άγκυρα.

Αντίθετα, αίσθηση προκαλεί η ευθεία αναφορά της στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν την κινεζική παρουσία στο λιμάνι του Πειραιά μέσω άλλων κινήσεων χωρίς μάλιστα να αποκλείει το ενδεχόμενο «κάποια μέρα ο Πειραιάς να βγει προς πώληση...».

«Να βγάλει λόγο ο Τραμπ στην Ακρόπολη»

«Να βγάλει λόγο στην Ακρόπολη (σ.σ. ο πρόεδρος Τραμπ) . Ελπίζω να έρθει. Θα του το ζητήσω» είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλη μιλώντας στον ΑΝΤ1 επισημαίνοντας πως την Αθήνα έχουν ήδη επισκεφθεί σημαντικοί υπουργοί της αμερικανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, η κ. Γκιλφόϊλ τόνισε πως θα είναι εξίσου σημαντική μια επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο καθώς όπως ανάφερε «υπάρχουν σημαντικά πράγματα προς συζήτηση».

«Ιστορικό γεγονός»

Η πρέσβης των ΗΠΑ μίλησε με ενθουσιασμό για τις ενεργειακές συμφωνίες του Ζαππείου. «Καταφέραμε να πετύχουμε τόσα πολλά. Υπογράψαμε τόσες συμφωνίες για την ενέργεια. Για τον Κάθετο Διάδρομο, με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και το ότι οι ΗΠΑ θα είναι προμηθευτής του» τόνισε, μεταξύ άλλων, κάνοντας λόγο για «ιστορικό γεγονός» αναφερόμενη στις γεωτρήσεις στο Ιόνιο Πέλαγος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ με έστειλε εδώ, στην Ελλάδα. Με επέλεξε να έρθω στην Ελλάδα λόγω του τόσο σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα στην περιοχή. Και αυτό που βλέπουμε, για το μέλλον της Ελλάδας και των ΗΠΑ, είναι η Ελλάδα να αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο. Θα αναδείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία που μπορούν να πετύχουν οι χώρες μας και θα συνεργαστούμε για να επιτύχουμε θεαματικά αποτελέσματα, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα. Αυτό που καταφέραμε μέσα σε λίγες ημέρες είναι και η κατεύθυνση και η εστίαση του Προέδρου των ΗΠΑ για την περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία και να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα. Αυτό θα φέρει περιφερειακή σταθερότητα σε όλη την περιοχή, πράγμα που ωφελεί και τις δύο χώρες μας. Η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί ευθέως με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία» είπε η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ κάνοντας λόγο για «ατυχές γεγονός» αναφερόμενη στην κινεζική παρουσία στο λιμάνι του Πειραιά.

Άφησε μάλιστα να εννοηθεί πως οι ΗΠΑ θα αναζητήσουν τρόπους να «απαντήσουν» στην κινεζική παρουσία με ενεργοποίηση σε άλλες περιοχές χωρίς να αποκλείει μάλιστα «κάποια μέρα ο Πειραιάς να βγει προς πώληση».

«Αυτό που είδαμε τώρα είναι η έμφαση στο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Θα μεταφέρεται προς τα βόρεια μέσω του Καθέτου Διαδρόμου. Υπέγραψε η Ουκρανία, η Ρουμανία. Αναζητούμε κι άλλες χώρες. Θα ασχοληθώ με αυτό τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Και αυτό είναι σε άμεση συμφωνία, με τον υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, και με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη» είπε χαρακτηριστικά.

Προσεκτικές οι αναφορές για την Τουρκία

Η κ. Γκιλφόϊλ ήταν ιδιαίτερα προσεκτική στις απαντήσεις που έδωσε για την Τουρκία, την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και το εάν η Αθήνα μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη της διοίκησης Τραμπ.

«Έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Είμαστε ανέκαθεν στενοί σύμμαχοι κι αυτό θα συνεχιστεί. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ με επέλεξε προσωπικά ως πρέσβη στην Ελλάδα λέει πολλά για το πώς νιώθει για την Ελλάδα και για το τι θέλουμε να επιτύχουμε από κοινού. Η δική μου προτεραιότητα είναι η διμερής σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, η ενίσχυσή της, ώστε να γίνει κάτι στο οποίο να μπορούν να υπολογίζουν και οι δύο χώρες» είπε η πρέσβης των ΗΠΑ ενώ ερωτηθείσα για τα F-35 και το ενδιαφέρον της Τουρκίας, απάντησε:

«Αυτήν τη στιγμή, αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και από τη Γερουσία. Δεν γνωρίζουμε βεβαίως τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Όμως, προς το παρόν, δεν τίθεται καν συζήτηση λόγω της εν λόγω νομοθεσίας».