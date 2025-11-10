Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) Γιώργος Μπαμπινιώτης

Πρέσβης ή πρέσβειρα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ; - Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης δίνει την απάντηση

Τι αναφέρει ο κορυφαίος γλωσσολόγος για το πώς πρέπει να αποκαλείται η Αμερικανίδα διπλωμάτης.

Η Κίμπερλ Γκίλφοϊλ (Eurokinissi)
Η Κίμπερλ Γκίλφοϊλ (Eurokinissi)
Σοφία Χαραλαμπίδου avatar
Σοφία Χαραλαμπίδου

Η έλευση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει «πονοκέφαλο» σε όλους όσοι χρειάζεται να αναφερθούν στη νέα της ιδιότητα. Είναι η νέα πρέσβειρα ή η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας;

Ο πλέον κατάλληλος για να δώσει την απάντηση δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Μπαμπινιώτη. Ο κορυφαίος γλωσσολόγος, με ανάρτησή του στο Facebook αφιερωμένη «στη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα», εξηγεί γιατί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι «πρέσβειρα» και όχι «πρέσβης».

Η ανάρτηση του Γιώργου Μπαμπινιώτη

Πώς θα πούμε στα ελληνικά την γυναίκα πρέσβη με θηλυκού γραμματικού γένους όνομα που να δηλώνει το αξίωμα με εύκολο στην χρήση και στην κλίση τρόπο; Θα πούμε η πρέσβειρα (πρβλ. η πρέσβειρα καλής θελήσεως, η πρέσβειρα της UNESCΟ). Η ονομασία πρέσβειρα είναι τίτλος, δεν είναι ανδρωνυμικό (Γιώργης - Γιώργαινα, πρόεδρος - προεδρίνα). Άρα δεν μεταβιβάζεται στην σύζυγο του πρέσβη.

Η σύζυγος του πρέσβη/πρεσβευτή είναι «η σύζυγος του πρέσβη/πρεσβευτή» ή (κατά το πρόεδρος - προεδρίνα «η σύζυγος του προέδρου») ως ανδρωνυμικό στον άτυπο οικείο λόγο μπορεί να λεχθεί «πρεσβευτίνα», όχι και «πρέσβειρα»!
Και επειδή λέμε την Κοινή Νέα Ελληνική ο πρέσβης - του πρέσβη, για την γυναίκα πρέσβη μπορούμε να πούμε η πρέσβης - της πρέσβη; Με τον όρο πρέσβειρα λύνουμε κι αυτό το πρόβλημα.

Από το Λεξικό μου των Δυσκολιών και των Λαθών:

«Σε σχέση με τη γυναίκα που κατέχει το αξίωμα του πρέσβη, μπορεί μεν να χρησιμοποιηθεί ο τύπος του αρσενικού η πρέσβης, αλλά είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ο όρος πρέσβειρα. Έτσι θα αποφεύγεται η καταχρηστική χρήση του όρου πρέσβειρα, για να δηλώνει τη σύζυγο του πρέσβη (ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται), καθώς και η δυσκολία να σχηματιστεί η γενική του πρέσβης ως θηλυκού (όχι: τα καθήκοντα της πρέσβη ή Τα εγκαίνεια έγιναν με την παρουσία της πρέσβη). Μπορεί να σχηματίσει μόνο γενική της πρέσβεως, δηλ. υποχρεωτικά με τον τύπο της λόγιας παράδοσης. Γενικά, ο όρος πρέσβειρα είναι τιμητικός (πβ. πρέσβειρα της UNESCO, πρέσβειρα καλής θελήσεως) και δηλώνει με ιδιαίτερη λέξη τη γυναίκα που ασκεί αυτά τα καθήκοντα».

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) Γιώργος Μπαμπινιώτης

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader