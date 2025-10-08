Γιώργος Μπαμπινιώτης: Κινδυνεύει η συμφωνία του γένους... Βασανιστικά υπαρξιακά ερωτήματα

«Λες τρία χρόνια δεν κάνεις λάθος ποτέ. Γιατί, όταν βάλεις το μισό (το -μισι), εμφανίζεται σωρεία λαθών;», διερωτάται ο καθηγητής Γλωσσολογίας, Γιώργος Μπαμπινιώτης για την «παγίδα» στην οποία πέφτουν πολλοί να «υποτάσσουν» το ουδέτερο (τρία) στο αρσενικοθήλυκο (τρεις) και αντί για παράδειγμα του σωστού τριάμισι χρόνια να λέμε «τρεισήμισι χρόνια».

«Αντισταθείτε, προσεκτικοί ομιλητές της Ελληνικής! Κινδυνεύει η συμφωνία του γένους (όχι του Γένους ακόμη), λέει χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση: