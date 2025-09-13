Live Now… Update… Prime: Ο Μπαμπινιώτης τρολάρει τα αγγλικά της ΕΡΤ

Με μια ανάρτηση, ο καθηγητής Γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτης βάζει στο μικροσκόπιο τις ονομασίες των εκπομπών της δημόσιας τηλεόρασης. Και δεν δίστάζει να σχολιάσει με χιούμορ την τάση της ΕΡΤ να «βαφτίζει» τις εκπομπές της με ξενόγλωσσους τίτλους.



Αφορμή στάθηκε η επισήμανση του δημοσιογράφου Γιώργου Καρελιά:

«Οκτώ εκπομπές λόγου έχει το ΕΡΤ News. Μόνο δύο έχουν ελληνικά ονόματα – οι Συνδέσεις και το Δια ταύτα. Οι υπόλοιπες… News Room, Live Now, Update, Sport News, Prime, Off the Record. Ποιοι φωστήρες της Αγίας Παρασκευής νομίζουν ότι είναι CNN ή BBC και όχι ελληνικό κανάλι;».



Ο Μπαμπινιώτης υιοθέτησε την παρατήρηση και με το γνωστό του ύφος πρότεινε να μετονομαστεί ακόμα και η δική του εκπομπή «Σε προσκυνώ γλώσσα» σε… «Babiniotis speaking». Ένα καυστικό σχόλιο για την υπερβολική «μόδα» της αγγλικής φρασεολογίας που κυριαρχεί στο κρατικό κανάλι.

Η παρέμβαση άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το πόσο εύκολα παραμερίζεται η ελληνική γλώσσα – ακόμη και από την ίδια τη δημόσια τηλεόραση. Γιατί άλλο η διεθνοποίηση και άλλο η… γλωσσική αλλοίωση.