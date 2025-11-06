Τι είναι το «vibe coding» που αναδείχθηκε λέξη της χρονιάς 2025 σύμφωνα με το λεξικό Collins

Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, οι λεξικογράφοι αποκαλύπτουν ποιοι όροι αναδύθηκαν ή επικράτησαν στην καθημερινότητά μας. Η λέξη, ως βασική μονάδα της γλώσσας, δεν είναι απλώς ένας συμβολικός ήχος ή σύμβολο αλλά συχνά αντανακλά τις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις μιας εποχής.

Έτσι λοιπόν, για το 2025, ο όρος «vibe coding» ανακηρύχθηκε Λέξη της Χρονιάς από το λεξικό Collins ξεπερνώντας υποψηφίους όπως οι «clanker», «glaze» και «aura farming».

Τι είναι το «vibe coding»

Ο κώδικας Vibe αναφέρεται σε μια αναδυόμενη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού που μετατρέπει τη φυσική γλώσσα σε κώδικα υπολογιστή χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο όρος, που επινοήθηκε τον Φεβρουάριο από τον Andrej Karpathy, πρώην διευθυντή Τεχνητής Νοημοσύνης στην Tesla και ιδρυτικό μηχανικό στην OpenAI, περιγράφει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο μπορεί πλέον να δίνει προτεραιότητα στην περιγραφή των αναγκών του στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να δημιουργεί κώδικα για λογαριασμό του, αντί να τον γράφει γραμμή προς γραμμή.

Οι λεξικογράφοι στο Collins παρακολουθούν το Collins Corpus, μια βάση δεδομένων 24 δισεκατομμυρίων λέξεων που αντλεί πληροφορίες από ποικίλες πηγές μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να δημιουργήσουν την ετήσια λίστα με νέες και αξιοσημείωτες λέξεις.

Ο κώδικας Vibe βρισκόταν σε στενή αντιπαράθεση με τον όρο «clanker», έναν υποτιμητικό όρο για υπολογιστές, ρομπότ ή πηγές Τεχνητής Νοημοσύνης, που χρησιμοποιείται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει απογοήτευση και δυσπιστία προς τα chatbot και τις πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης. Επίσης με τον όρο «glaze», που χρησιμοποιείται για να επαινεί ή να κολακεύει κάποιον υπερβολικά.

Άλλοι δημοφιλείς όροι που εξετάστηκαν ήταν η «καλλιέργεια της αύρας» (aura farming), η πρακτική της προσπάθειας να φαίνεται κανείς κουλ μέσω της σκόπιμης καλλιέργειας μιας ξεχωριστής και χαρισματικής περσόνας και η «ολιγαρχία φίλων» (broligarchy), που αναφέρεται στους ιδιοκτήτες των μεγαλύτερων παγκόσμιων εταιρειών τεχνολογίας, ανεπίσημα γνωστών ως «tech bros».