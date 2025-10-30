Κι όμως η λέξη της χρονιάς είναι αριθμός: Πώς ένα «παρανοϊκό» trend του TikTok μπήκε στο λεξικό

Στην ψηφιακή εποχή, όπου η πληροφορία διαδίδεται με αστραπιαία ταχύτητα και οι τάσεις γεννιούνται και πεθαίνουν μέσα σε λίγες μέρες, η γλώσσα έχει γίνει πιο δυναμική και πιο «ζωντανή» από ποτέ. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok, το Instagram ή το X (πρώην Twitter), αποτελούν πλέον εργαστήρια γλωσσικής καινοτομίας — εκεί όπου νέες λέξεις, φράσεις ή ακόμα και αριθμοί αποκτούν νόημα, ταυτότητα και πολιτισμική βαρύτητα.

Αυτή τη γλωσσική «ρευστότητα» και την αδιάκοπη εξέλιξη επιχειρεί να καταγράψει κάθε χρόνο το Dictionary.com μέσα από την επιλογή της «Λέξης της Χρονιάς». Από το 2010, ο θεσμός αυτός αποτυπώνει τις κοινωνικές και ψηφιακές τάσεις που κυριάρχησαν τη χρονιά, βασιζόμενος σε στατιστικά δεδομένα από αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια επιλογή που συμπυκνώνει ό,τι ήταν viral — απλώς πιο κομψά.

Για το 2025, το Dictionary.com προκάλεσε έκπληξη και συζητήσεις ανακοινώνοντας ότι η «Λέξη της Χρονιάς» είναι το «6,7». Ναι, ένας αριθμός. Προφέρεται κανονικά «six-seven» και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τα social media, κυρίως το TikTok, όπου απέκτησε δική του σημασία, αντικατοπτρίζοντας με τον πιο απρόσμενο τρόπο το πνεύμα της εποχής.

Ούτε λέξη ούτε σαφής ορισμός

Ο όρος έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των παιδιών της γενιάς Άλφα -όσων γεννήθηκαν δηλαδή μεταξύ 2010 και 2024- αλλά παραμένει ασαφής στο ευρύ κοινό. Ακόμη και το Dictionary.com παραδέχτηκε ότι: «Είναι δύσκολο να οριστεί. Είναι χωρίς νόημα, παντού και παντελώς παράλογο. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά της απόλυτης ψηφιακής παράνοιας».

Ωστόσο αναφέρει ότι «μερικοί χρησιμοποιούν τη λέξη για να δηλώσουν «έτσι κι έτσι» ή «ίσως αυτό, ίσως εκείνο» ενώ άλλα παιδιά το βλέπουν ως έναν τρόπο να εκνευρίσουν τους γονείς τους. Η λέξη συνοδεύεται από μια χαρακτηριστική χειρονομία, όπου οι δύο παλάμες κοιτάζουν προς τα πάνω και κινούνται εναλλάξ πάνω – κάτω, σαν να ζυγίζεις δύο αντικείμενα με τα χέρια».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, οι αναζητήσεις για τη λέξη-αριθμό εκτοξεύτηκαν έξι φορές μέσα στο καλοκαίρι του 2025, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια λογική εξήγηση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση: «Τα υπόλοιπα διψήφια νούμερα δεν παρουσίασαν καμία αύξηση. Κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει με το 67».

Η «λέξη της χρονιάς» δίχασε το κοινό

Το «6,7» εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα τραγούδι του ράπερ Skrilla, με τίτλο «Doot Doot».Το hip-hop κομμάτι κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2024 και σύντομα έγινε δημοφιλές χάρη στο Instagram και τα TikTok reels τον Ιανουάριο του 2025. Το «6-7» επαναλαμβάνεται σε όλο το τραγούδι και, στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στην 67η οδό του Σικάγου. Στο κομμάτι ακούγεται ο στίχος: «6-7, I just bipped right on the highway (bip, bip)».



Όπως ήταν αναμενόμενο η είδηση πως το «67» επιλέχθηκε ως Λέξη της Χρονιάς από το Dictionary.com προκάλεσε «βροχή» σχολίων στα social media. Αν και ορισμένοι τη βρήκαν διασκεδαστική, πολλοί άλλοι επέκριναν την επιλογή αυτή. «Αυτό είναι χαζό» έγραψε ένας χρήστης στο Χ. «Έχω χάσει την ελπίδα μου για το μέλλον της ανθρωπότητας» σχολίασε καυστικά ένας άλλος. «Μια λέξη χωρίς ορισμό. Ωραία» ανέφερε ένας τρίτος με άλλους να γράφουν: «Κάψτε το λεξικό τώρα. Δεν είναι καν λέξη».

Για την ιστορία ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου ήταν... το emoji της βόμβας (επίσης όχι λέξη), η φράση «Kiss Cam», που αναδείχθηκε μετά το σκάνδαλο της υπόθεσης Coldplay, η λέξη «tariff» (δασμοί), «Gen Z», «overtourism» (υπερτουρισμός), «tradwife» κ.α.