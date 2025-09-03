Όλοι μιλάνε για αυτό το meme: Ποια είναι η νέα ανατριχιαστική τάση που έγινε viral στο TikTok

Μια νέα τρομακτική τάση κατακλύζει το TikTok τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για ένα παιδί που αναφέρεται ως SCP-067.

Ποιο είναι όμως αυτό το παιδί;

Σύμφωνα με μια ανάρτηση που κοινοποίησε ένας χρήστης στο X (πρώην Twitter), το παιδί 67 βρίσκεται παντού στον κόσμο των memes. Με πολλά βίντεο να εμφανίζονται σε πλατφόρμες όπως το TikTok, η τάση έχει γίνει γρήγορα viral.

The 67 kid has been turned into a horror meme, Ive seen more and more videos pop out recently of this, and came to realized no one has memed it yet. Some have been calling him SCP 067, and this very similar to the King Von meme we had a year back.https://t.co/snEfGU6TRj — Slayur (@slayursol) August 31, 2025

Οι χρήστες του TikTok αποκαλούν το παιδί SCP-67, αλλά η πραγματική του ταυτότητα παραμένει άγνωστη. Οι διαδικτυακές κοινότητες συχνά αναφέρονται σε οποιαδήποτε εκδοχή του χαρακτήρα ως Mason. Το παιδί SCP-067 αντιπροσωπεύει μια αναλογική εξέλιξη τρόμου που δημιουργήθηκε από την αρχική τάση meme Mason 67.

Mason είναι το παρατσούκλι για τα στερεοτυπικά λευκά αγόρια της Αμερικής που αναφέρονται στο meme 67. Το όνομα «Mason» επιλέχθηκε λόγω των πολυάριθμων screenshots που μοιράστηκαν στα κοινωνικά μέσα και έδειχναν χρήστες του διαδικτύου της Γενιάς Άλφα και της Γενιάς Ζ στο Instagram ή το Snapchat, με το όνομα Mason, όπως και το αρχέτυπο Karen που έγινε δημοφιλές, σύμφωνα με το Know Your Meme.

Το ίδιο το meme 67, ή το τραγούδι 6-7, αναφέρεται σε ένα κομμάτι του Skirlla, με τίτλο Doot Doot. Το hip-hop κομμάτι κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2024 και σύντομα έγινε δημοφιλές χάρη στο Instagram και τα TikTok reels τον Ιανουάριο του 2025. Το «6-7» επαναλαμβάνεται σε όλο το τραγούδι και, στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στην 67η οδό του Σικάγου.

Αν και το meme Mason 67 υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, τον Αύγουστο υπέστη μια αναλογική μεταμόρφωση τρόμου. Τώρα, οι εικόνες του ίδιου παιδιού έχουν μεταμορφωθεί για να δείχνουν ένα τερατώδες ανοιχτό στόμα. Οι εικόνες είναι συνήθως ασπρόμαυρες.

there is new meme on tiktok about 67 kid called scp-067

literally everyone is talking about that dudehttps://t.co/dXggRmmD0Z pic.twitter.com/bHtK7RnSZ4 — Nukon (@Gerenukon) August 31, 2025

Γιατί SCP;

Λοιπόν, η SCP Foundation με το σύνθημα «Ασφάλεια, Περιορισμός, Προστασία» (Secure, Contain, Protect) είναι μια φανταστική οργάνωση. Το έργο αυτής της φανταστικής οργάνωσης περιλαμβάνει τον εντοπισμό και τον περιορισμό ατόμων, εξωγήινων, τόπων, αντικειμένων ή ακόμα και σκέψεων που παραβιάζουν τους φυσικούς νόμους. Η SCP Foundation προέρχεται από ένα διαδικτυακό φανταστικό έργο με το ίδιο όνομα.

With $67 hitting 6.7 mil, im starting to wonder how people haven't launched the white kid thats the face of 67



People are calling him SCP-067 on TikTok and even making edits of him



Any time 67 is mentioned in a video , a distorted picture (SCP-067) is spammed in the comments… pic.twitter.com/fOirurOWa9 — Dog. (@DoggyCooks) August 31, 2025

Το Διαδίκτυο αντιδρά στο SCP-67

Κάποιος παρατήρησε ότι το μόνο που έκανε το παιδί ήταν να πει «67» και μετατράπηκε σε creepypasta. Το Creepypasta, το δημοφιλές υποείδος του copypasta, αποτελείται από σύντομα διηγήματα τρόμου και αστικούς μύθους, που διαδίδονται κυρίως από στόμα σε στόμα μέσω διαδικτυακών φόρουμ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το Know Your Meme.

Ένα άλλο άτομο σχολίασε: «Το παιδί 67 ήταν ένα κανονικό παιδί που έτυχε να κάνει κάτι λίγο αμήχανο μπροστά στην κάμερα. Αναρωτιέμαι πώς νιώθει για βίντεο όπως αυτό. Προσωπικά, δεν θα μου άρεσε, αλλά ίσως είναι πιο ανεκτικός από μένα». Μια κοινότητα SCP 067 δημιουργήθηκε επίσης στο X, όπου μοιράστηκαν διάφορα memes.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία πρέπει να είναι η διάδοση αυτού σε όλο το χρονολόγιο», σημείωσε κάποιος, δείχνοντας πόσο viral έχει γίνει αυτή η τάση.