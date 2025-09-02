Γρήγορο, ασφαλές, δωρεάν: Το ChatGPT αποκαλύπτει ποιος σε έκανε unfollow στο Instagram - Το κόλπο βήμα-βήμα

Ποιος σε έκανε unfollow στο Instagram και δεν το πήρες χαμπάρι; Μια χρήστρια του TikTok έγινε viral αποκαλύπτοντας ένα απίστευτα απλό κόλπο για να το μάθεις χωρίς καμία εφαρμογή, χωρίς να δώσεις τον κωδικό σου, και χωρίς να ψάχνεις με τις ώρες. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν... το ChatGPT!

Ενώ όλοι ψάχνουν ακόμα με ύποπτες εφαρμογές τρίτων, που ζητούν πρόσβαση στο προφίλ σου και μπορούν να παραβιάσουν τα προσωπικά σου δεδομένα, εκείνη βρήκε τον πιο έξυπνο και ασφαλή τρόπο να μάθει ποιοι λογαριασμοί την έκαναν unfollow. Και μάλιστα, μέσα σε λίγα λεπτά!

Αν νομίζεις ότι χρειάζεσαι ειδικές γνώσεις ή κάποιο χακάρισμα για να το τσεκάρεις και εσύ, κάνεις λάθος. Με τις επιλογές που σου δίνει το ίδιο το Instagram και με λίγη βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη, μπορείς να έχεις μια καθαρή εικόνα για το ποιος σε ακολουθεί και ποιος όχι — και ίσως να εκπλαγείς με κάποια ονόματα στη λίστα...

Το hack βήμα προς βήμα - Πώς να δεις ποιος σε έκανε unfollow

Η Jules Antoinette (@libvoriann) μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο με τη λεζάντα: «Αφού το Instagram δεν θέλει να μας δώσει unfollow app, το ChatGPT βρήκε τον τρόπο». Το βίντεο ξεπέρασε τις 100.000 προβολές και η μέθοδος δεν απαιτεί καμία εξωτερική εφαρμογή, άρα δεν υπάρχει ρίσκο για το account σου. Ακολουθείς τα εξής βήματα: