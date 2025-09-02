Όταν η τούρτα έγινε λαχταριστό, ζουμερό burger - Ζευγάρι στην Κρήτη έσπασε κάθε γαμήλιο «πρωτόκολλο»

Ένα ζευγάρι από το Ηράκλειο Κρήτης αποφάσισε να σπάσει κάθε γαμήλιο «πρωτόκολλο» και να βάλει τη δική του, ξεχωριστή πινελιά στη σημαντικότερη ημέρα της ζωής του. Αντί για την καθιερωμένη γαμήλια τούρτα, επέλεξαν να κόψουν… ένα τεράστιο, ζουμερό burger!

Αντί για την κλασική, εντυπωσιακή τούρτα πολλών επιπέδων, οι νεόνυμφοι έβαλαν στο τραπέζι ένα τεράστιο, ζουμερό burger και, υπό το βλέμμα συγγενών και φίλων, το έκοψαν μαζί, όπως επιτάσσει το έθιμο. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes, σχόλια και κοινοποιήσεις.

Το ιδιαίτερο αυτό στιγμιότυπο δεν είναι τυχαίο, καθώς το trend που κυκλοφορεί στο TikTok θέλει τα ζευγάρια να αντικαθιστούν την παραδοσιακή τούρτα με κάτι που τους εκφράζει περισσότερο – είτε αυτό είναι πίτσα, σούσι, ντόνατς ή, στην περίπτωσή τους, ένα λαχταριστό burger με λιωμένο τυρί, τραγανό μπέικον και όλα τα «σωστά» υλικά.

Eπιλογή που... «δίχασε»

Ωστόσο, η πρωτότυπη αυτή επιλογή φαίνεται να δίχασε το κοινό. Κάποιοι τη χαρακτήρισαν ευρηματική, τονίζοντας πως δείχνει πόσο σημαντικό είναι ένα ζευγάρι να κάνει τον γάμο του «στα μέτρα του» και όχι σύμφωνα με τις συμβάσεις, άλλοι πάλι τη βρήκαν αστεία και διασκεδαστική.

Υπήρξαν, όμως, και εκείνοι που τη θεώρησαν ακατάλληλη για μια τόσο ιερή και επίσημη στιγμή, λέγοντας πως «τέτοια trends αλλοιώνουν το νόημα της ημέρας».

Παρά τις αντικρουόμενες απόψεις, ένα είναι σίγουρο: το ζευγάρι από το Ηράκλειο κατάφερε να τραβήξει την προσοχή και να βάλει το δικό του στίγμα, αποδεικνύοντας πως στην εποχή των social media, οι γάμοι γίνονται όλο και πιο προσωπικοί – και συχνά, viral.

Δείτε το βίντεο: