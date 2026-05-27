Wedding industry με υπογραφή Bollywood: Το Ρέθυμνο μπαίνει δυνατά στον χάρτη του γαμήλιου τουρισμού

Το Ρέθυμνο στρέφει πλέον ξεκάθαρα το βλέμμα του στην ινδική αγορά, επιχειρώντας να μπει δυναμικά σε έναν από τους πιο ταχέως αναπτυσσόμενους και πιο «πολυτελείς» τομείς του παγκόσμιου τουρισμού: τον γαμήλιο τουρισμό υψηλής δαπάνης, που συχνά θυμίζει παραγωγή… Bollywood.

Στόχος: η Ινδία των μεγάλων γάμων και των υψηλών budgets



Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο ενημερωτικής ημερίδας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο, με στόχο τη διαμόρφωση οργανωμένης στρατηγικής προσέγγισης της ινδικής αγοράς. Όπως επισημάνθηκε, η Ινδία αποτελεί πλέον μία από τις πιο ισχυρές δεξαμενές εξερχόμενου τουρισμού διεθνώς, με ιδιαίτερη έμφαση σε εμπειρίες, πολιτισμό και πολυήμερα ταξίδια υψηλής δαπάνης.

Γάμοι-υπερπαραγωγές 7 ημερών



Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον γαμήλιο τουρισμό, όπου η Ινδία αποτελεί παγκόσμια δύναμη.

Ένας ινδικός γάμος μπορεί να διαρκεί έως και επτά ημέρες, να συγκεντρώνει 150 έως 400 καλεσμένους και να μετατρέπεται σε ένα πλήρες ταξιδιωτικό γεγονός, με πολύ υψηλή συνολική δαπάνη και έντονο πολιτισμικό αποτύπωμα.

Το Ρέθυμνο «πουλάει» εμπειρία, όχι μόνο διαμονή



Η Ένωση Ξενοδόχων Ρεθύμνου τονίζει ότι η προσέγγιση της Ινδίας δεν μπορεί να βασιστεί στο κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Αντίθετα, απαιτείται προβολή της ταυτότητας του προορισμού μέσα από τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, την ιστορία, το φυσικό περιβάλλον και τις εμπειρίες φιλοξενίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάστηκε η ανάγκη το Ρέθυμνο να προωθηθεί ως ολοκληρωμένος προορισμός εμπειριών και όχι απλώς ως ξενοδοχειακή επιλογή.

Wedding industry με… κρητική υπογραφή



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στην περιοχή δραστηριοποιούνται περίπου 15 wedding planners, ενώ ήδη υπάρχει τεχνογνωσία στη διοργάνωση γαμήλιων εκδηλώσεων σε διαφορετικά σημεία του προορισμού.

Η στρατηγική, όπως τονίστηκε, είναι η δημιουργία μιας ισχυρής ταυτότητας destination wedding, ικανής να προσελκύσει διεθνή events υψηλής αξίας.

Ινδική αγορά: Από τον τουρισμό στις συνεργασίες



Ο πρόεδρος του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου υπογράμμισε ότι η Ινδία δεν προσεγγίζεται με παραδοσιακά εργαλεία marketing, αλλά με σταθερές σχέσεις, εμπιστοσύνη και στοχευμένες συνεργασίες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η τουριστική επαφή μπορεί να λειτουργήσει και ως «γέφυρα» για ευρύτερες οικονομικές και επενδυτικές σχέσεις.

Το Καστέλι και το άνοιγμα νέων δρόμων



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη συνδεσιμότητα της Κρήτης.

Ωστόσο, όπως τονίστηκε, οι υποδομές από μόνες τους δεν αρκούν χωρίς οργανωμένη στρατηγική παρουσίας στην ινδική αγορά.

Η Κρήτη ήδη έχει… ινδικό αποτύπωμα

Ο δήμαρχος Ρεθύμνου αναφέρθηκε και στην ήδη υπάρχουσα παρουσία ινδικής κοινότητας στην πόλη, η οποία έχει ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία, δημιουργώντας ένα πρώτο επίπεδο πολιτισμικής σύνδεσης.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η προσέγγιση της Ινδίας δεν αφορά μόνο την αύξηση αφίξεων αλλά και τη διαμόρφωση ενός πιο ποιοτικού και βιώσιμου τουριστικού μοντέλου.



Στα σκαριά fam trip ως «τεστ αντοχής»



Στο άμεσο μέλλον προγραμματίζεται fam trip με τη συμμετοχή Ινδών tour operators σε Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο και Λασίθι.

Στόχος είναι η άμεση εμπειρία του προορισμού από επαγγελματίες της ινδικής αγοράς, που μπορούν να διαμορφώσουν μελλοντικές συνεργασίες και ροές επισκεπτών.

Με φόντο μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία, το Ρέθυμνο επιχειρεί να τοποθετηθεί έγκαιρα στο διεθνές «παιχνίδι» του πολυτελούς γαμήλιου τουρισμού.

Το αν θα καταφέρει να μετατρέψει το ενδιαφέρον σε σταθερές ροές επισκεπτών θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα συνδυάσει υποδομές, αφήγημα και στρατηγική παρουσία στην ινδική αγορά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ