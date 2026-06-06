Ινδία: Διαδήλωση στο Νέο Δελχί από το «κόμμα των Κατσαρίδων» κατά της κυβέρνησης Μόντι

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Το «Cockroach Janta Party» δημιουργήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα συγκέντρωσε περίπου 22 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, προκαλώντας πολιτική αναταραχή στην Ινδία.

Το όνομα του κόμματος παραπέμπει στο έντομο της κατσαρίδας, το οποίο περιγράφεται ως «πεισματάρικο, αντιπαθές και άτρωτο», στοιχείο που –σύμφωνα με τους εμπνευστές του– συμβολίζει την ανθεκτικότητα των νέων.

Η άφιξη του ιδρυτή και η διαδήλωση στο Νέο Δελχί

Ο 30χρονος ιδρυτής του κινήματος, Αμπιτζίτ Ντίπκε, φοιτητής Πολιτικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, έφτασε στο Νέο Δελχί για να ηγηθεί διαδήλωσης κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η οικογένεια και οι φίλοι του ανησυχούσαν για πιθανή σύλληψή του κατά την επιστροφή του στην Ινδία.

REUTERS

Το κίνημα φέρεται να δημιουργήθηκε ως αντίδραση σε δηλώσεις προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο οποίος χαρακτήρισε επικριτές της κυβέρνησης ως «κατσαρίδες» και «παράσιτα».

Μετά τις αντιδράσεις, ο ίδιος επιχείρησε να ανασκευάσει, διευκρινίζοντας ότι αναφερόταν σε «νέους που χρησιμοποιούν πλαστά πτυχία».

Διαδηλώσεις και πολιτική ένταση στο Νέο Δελχί

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο ιστορικό παρατηρητήριο Τζαντάρ Μαντάρ, με την αστυνομία να αποκλείει δρόμους και να αναπτύσσει ισχυρές δυνάμεις.

Το κίνημα ζητά την παραίτηση του υπουργού Παιδείας Νταρμέντρα Πραντάν, ο οποίος δέχεται επικρίσεις για διαρροή θεμάτων εξετάσεων εισαγωγής στις ιατρικές σχολές, που οδήγησε ακόμη και σε ακύρωση εξετάσεων.

Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μπλοκάρισμα λογαριασμού του κινήματος στην πλατφόρμα Χ, με το «Cockroach Janta Party» να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας την άρση του αποκλεισμού.

Παράλληλα, κυβερνητικός υπουργός κατηγόρησε το κίνημα ότι αναζητά υποστήριξη από «αντιινδικές δυνάμεις» και από το Πακιστάν.

Πολιτική δυναμική και κοινωνικό υπόβαθρο

Αναλυτές σημειώνουν ότι η ραγδαία άνοδος του κινήματος αντανακλά τη δυσαρέσκεια της νεολαίας, εν μέσω υψηλής ανεργίας και οικονομικών πιέσεων.

Στην Ινδία, εκατοντάδες εκατομμύρια νέοι αντιμετωπίζουν περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, ενώ η ανεργία των νέων στα αστικά κέντρα φτάνει περίπου το 14%.

Εκπρόσωπος του κινήματος χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις «ειρηνικό κίνημα για τους νέους της χώρας», με τον ιδρυτή του να δηλώνει έτοιμος για «μακρά πορεία στην πολιτική σκηνή της Ινδίας».