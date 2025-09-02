«Ξεμπρόστιασμα» on camera: Τουρίστρια «ξεσκεπάζει» υπερχρέωση ταξιτζή και αποθεώνεται στα social

Τις τελευταίες δύο ημέρες, ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα TikTok από τουρίστρια από τη Βραζιλία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στο ελληνικό διαδίκτυο. Στο βίντεο, η ίδια καταγγέλλει δημόσια ότι έπεσε θύμα αισχροκέρδειας, όταν οδηγός ταξί της χρέωσε το υπέρογκο ποσό των 130 ευρώ για μια διαδρομή από το αεροδρόμιο στη Μαρίνα Ζέας, ενώ η συμφωνημένη τιμή ήταν μόλις 60 ευρώ.

Η τουρίστρια από τη Βραζιλία μιλάει στα πορτογαλικά, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων: «Πήραμε το ταξί από το αεροδρόμιο. Θέλαμε να πληρώσουμε 60 και ο κύριος ζήτησε 80, αλλά τώρα θέλει 100 ευρώ», την ώρα που το ταξίμετρο «δείχνει» 130 ευρώ.

«Σας δείχνω τώρα και την πινακίδα του αυτοκινήτου. Θα καλέσω και την αστυνομία, για να τον πάνε μία βόλτα» ακούγεται να λέει η τουρίστρια στον οδηγό ταξί, με τον ίδιο να απαντά: «Σού είχα πει 90 ευρώ».

Το βίντεο στο Tik Tok ήδη μετρά χιλιάδες προβολές, με τα σχόλια να κατακλύζονται από αντιδράσεις χρηστών — τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό — που εκφράζουν απογοήτευση, οργή ή και παρόμοιες εμπειρίες.

Πολλοί μάλιστα όχι μόνο επικροτούν την ενέργεια της τουρίστριας να μιλήσει δημόσια, αλλά τη χειροκροτούν για τη στάση της, τονίζοντας πως «έτσι προστατεύεται ο κόσμος» και ιδιαίτερα άλλοι τουρίστες που πιθανόν να βρεθούν σε αντίστοιχη θέση.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από παρόμοιες καταγγελίες ενισχύοντας την ανάγκη για πιο αυστηρό έλεγχο, διαφάνεια και ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις με ταξί — ειδικά από και προς αεροδρόμια και λιμάνια.

Δείτε το βίντεο: