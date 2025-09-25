Βίντεο-ντροπή από τον Παρθενώνα: Τουρίστρια είπε το αυτονόητο και δέχτηκε επίθεση από εργάτη

Μπορεί ο Παρθενώνας να αποτελεί διαχρονικό σύμβολο πολιτισμού, ιστορίας και παγκόσμιας κληρονομιάς, όμως όπως φαίνεται, ούτε αυτός δεν «γλιτώνει» από σκηνές έντασης και απρεπούς συμπεριφοράς, καθώς κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία του χώρου στον οποίο βρίσκονται.

Πριν λίγες ημέρες, ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια τουριστών στον ιερό βράχο έγινε viral στο TikTok, όταν επισκέπτρια διαπληκτίστηκε με εργάτες του χώρου. Η ένταση δεν άργησε να ξεφύγει, με έναν από τους εργάτες να απαντά με τρόπο που πολλοί χαρακτήρισαν τουλάχιστον ακατάλληλο.

Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο, η γυναίκα φέρεται να εξέφρασε έντονα παράπονα για το γεγονός ότι οι εργάτες στον αρχαιολογικό χώρο δεν φορούσαν εμφανή διακριτικά ή προστατευτικό εξοπλισμό, γεγονός που – όπως υποστήριξε – προκαλούσε σύγχυση στους τουρίστες. Όπως είπε, αρκετοί επισκέπτες τούς περνούσαν για απλούς τουρίστες και, μη γνωρίζοντας ότι πρόκειται για εργαζόμενους, επιχειρούσαν να εισέλθουν σε απαγορευμένα σημεία του ναού.

Η διαμάχη εξελίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων επισκεπτών, με την ένταση να κλιμακώνεται . Ένας από τους εργάτες φέρεται να απευθύνθηκε στον άνδρα που συνόδευε τη γυναίκα με τη φράση: «Φιλαράκι, μάζεψέ τη γιατί θα γίνει της που@@@…».

Το βίντεο προκάλεσε έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες σχολίασαν πως, ανεξαρτήτως του ποιος είχε δίκιο, η εικόνα μιας δημόσιας διαμάχης μπροστά σε τουρίστες, και μάλιστα σε έναν τόσο εμβληματικό χώρο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, θίγει το κύρος και την εικόνα του ναού.

Ταυτόχρονα, υπήρξαν και φωνές που υπερασπίστηκαν τη γυναίκα, λέγοντας πως η παρατήρησή της ήταν εύλογη και πως η παρουσία εργαζομένων χωρίς εμφανή διακριτικά ή μέτρα ασφαλείας ενδέχεται πράγματι να προκαλέσει σύγχυση και ενδεχομένως να δημιουργήσει κινδύνους, ενώ κάποιοι στάθηκαν και στον τρόπο που μίλησε ο εργάτης, κρίνοντας τον τουλάχιστον απαράδεκτο, ειδικά από τη στιγμή που – όπως φάνηκε – του έγινε απλώς μια παρατήρηση για το αυτονόητο.

