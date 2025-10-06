Χωρίς σκαλωσιές η δυτική πλευρά του Παρθενώνα μετά από 15 χρόνια

Μια διαφορετική εικόνα παρατηρούν από το πρωί της Δευτέρας 06/10 οι επισκέπτες που επισκέπτονται την Ακρόπολη καθώς μετά από 15 χρόνια αφαιρέθηκαν για πρώτη φορά οι σκαλωσιές στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, στις 30 Σεπτεμβρίου αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα (η πλευρά που βρίσκεται πάνω από το Ηρώδειο), ολοκληρώνοντας ένα ακόμη σημαντικό στάδιο στο μακρόχρονο έργο αποκατάστασης του μνημείου.

Οι επισκέπτες του θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον Παρθενώνα χωρίς το περίβλημα για περίπου έναν μήνα αφού οι σκαλωσιές θα επανατοποθετηθούν ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες συντήρησης.

Πλέον οι συντηρητές που θα εργάζονται στο μνημείο θα ασχοληθούν με το εσωτερικό του ναού, με τη χρήση μικρότερων και πιο ευέλικτων κατασκευών.