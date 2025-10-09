Χωρίς σκαλωσιές ο Παρθενώνας μετά από 15 χρόνια - Το τοπόσημο της Αθήνας αποκαλύφθηκε

Μια σπάνια, καθηλωτική και σχεδόν «άγνωστη», εικόνα της Ακρόπολης έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν οι Αθηναίοι και οι τουρίστες εδώ και κάποιες ημέρες, καθώς αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα, έπειτα από περίπου 15 χρόνια εργασιών.

Αυτό έδωσε τη δυνατότητα να αποκαλυφθεί μια μοναδική, «παρθένα» όψη του ναού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απομάκρυνση των μεταλλικών ικριωμάτων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας την όψη του μνημείου που είναι ορατή από την πλευρά του Ηρωδείου.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή ενδέχεται να είναι προσωρινή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης θα συνεχιστούν στο μέλλον, πιθανότατα με τη χρήση μικρότερων και πιο ευέλικτων κατασκευών που δεν θα καλύπτουν ολόκληρη την πλευρά του μνημείου.

Πόσα χρόνια γίνονται αναστηλωτικές εργασίες

Ο Παρθενώνας, το εμβληματικότερο μνημείο του δυτικού πολιτισμού, βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία αποκατάστασης και διάσωσης που διαρκεί ήδη πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Αυτό το τιτάνιο έργο, αν και λιγότερο ορατό από το ευρύ κοινό σε σχέση με την τελική εικόνα του μνημείου, αποτελεί μια από τις μακροβιότερες και πιο περίπλοκες αρχαιολογικές επεμβάσεις παγκοσμίως.

Οι σύγχρονες, συστηματικές αναστηλωτικές εργασίες, οι οποίες έθεσαν νέους αυστηρούς κανόνες για τη διατήρηση των αρχαίων μνημείων, ξεκίνησαν επίσημα στο πλαίσιο του Μεγάλου Αναστηλωτικού Προγράμματος της Ακρόπολης τη δεκαετία του 1970.

Το συνολικό πρόγραμμα ξεκίνησε περίπου το 1975, ενώ οι καθαυτός αναστηλωτικές εργασίες (οι οποίες περιλάμβαναν αρχικά και άλλα μνημεία, όπως το Ερέχθειο) ξεκίνησαν λίγο αργότερα, γύρω στο 1979.

Αυτό σημαίνει ότι το εντατικό πρόγραμμα αποκατάστασης στον Παρθενώνα βρίσκεται σε εξέλιξη για περισσότερα από 45 χρόνια (έως το 2025). Η δουλειά εκτελείται από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ), με στόχο την αντιμετώπιση φθορών από την ατμοσφαιρική ρύπανση και την επιδιόρθωση προβληματικών παλαιότερων επεμβάσεων (όπως αυτές του Ν. Μπαλάνου).