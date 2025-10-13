Δείτε πώς είναι η Ακρόπολη από ψηλά χωρίς σκαλωσιές - Φωτογραφίες από το drone του Flash.gr

Μια διαφορετική, όχι και τόσο γνώριμη εικόνα, της Ακρόπολης, αντικρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Αθήνας τις τελευταίες ημέρες, καθώς αφαιρέθηκε η σκαλωσιά που κάλυπτε για πολλά χρόνια το δυτικό τμήμα του Παρθενώνα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, στις 30 Σεπτεμβρίου αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα (η πλευρά που βρίσκεται πάνω από το Ηρώδειο), ολοκληρώνοντας ένα ακόμη σημαντικό στάδιο στο μακρόχρονο έργο αποκατάστασης του μνημείου.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Πλέον οι συντηρητές που θα εργάζονται στο μνημείο θα ασχοληθούν με το εσωτερικό του ναού, με τη χρήση μικρότερων και πιο ευέλικτων κατασκευών.

Βέβαια η εικόνα αυτή δεν θα κρατήσει πολύ, καθώς, όπως αναφέρει η υπηρεσία, οι σκαλωσιές θα επανατοποθετηθούν σε περίπου ένα μήνα για να συνεχιστούν οι εργασίες συντήρησης.

Την ασυνήθιστη αυτή εικόνα του Παρθενώνα αποτύπωσε από ψηλά το drone του Flash.gr, αναδεικνύοντας τη λαμπρότητα του -παγκόσμιας ακτινοβολίας- συμβόλου του ελληνικού πολιτισμού.

@flashgrofficial Εικόνες drone του flash.gr από την εικόνα του Παρθενώνα χωρίς τις σκαλωσιές που είχαμε συνηθίσει εδώ και 15 χρόνια. Βίντεο: Γίαννης Κέμμος ♬ original sound - Flash.gr -

Πόσα χρόνια γίνονται αναστηλωτικές εργασίες

Ο Παρθενώνας, το εμβληματικότερο μνημείο του δυτικού πολιτισμού, βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία αποκατάστασης και διάσωσης που διαρκεί ήδη πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Αυτό το τιτάνιο έργο, αν και λιγότερο ορατό από το ευρύ κοινό σε σχέση με την τελική εικόνα του μνημείου, αποτελεί μια από τις μακροβιότερες και πιο περίπλοκες αρχαιολογικές επεμβάσεις παγκοσμίως.

Οι σύγχρονες, συστηματικές αναστηλωτικές εργασίες, οι οποίες έθεσαν νέους αυστηρούς κανόνες για τη διατήρηση των αρχαίων μνημείων, ξεκίνησαν επίσημα στο πλαίσιο του Μεγάλου Αναστηλωτικού Προγράμματος της Ακρόπολης τη δεκαετία του 1970.

Το συνολικό πρόγραμμα ξεκίνησε περίπου το 1975, ενώ οι καθαυτός αναστηλωτικές εργασίες (οι οποίες περιλάμβαναν αρχικά και άλλα μνημεία, όπως το Ερέχθειο) ξεκίνησαν λίγο αργότερα, γύρω στο 1979.

Αυτό σημαίνει ότι το εντατικό πρόγραμμα αποκατάστασης στον Παρθενώνα βρίσκεται σε εξέλιξη για περισσότερα από 45 χρόνια (έως το 2025). Η δουλειά εκτελείται από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ), με στόχο την αντιμετώπιση φθορών από την ατμοσφαιρική ρύπανση και την επιδιόρθωση προβληματικών παλαιότερων επεμβάσεων (όπως αυτές του Ν. Μπαλάνου).