CULTURIOUS: Μια πρωτοβουλία για τη διάδοση του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού

Συστήνουμε το CULTURIOUS - www.culturious.net - μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην διάδοση του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, τόσο στο ελληνικό όσο και στο ξένο κοινό επισκεπτών. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα, όπου ο χρήστης μπορεί να βρει εύκολα και γρήγορα πληροφορίες για μόνιμες συλλογές και περιοδικές εκθέσεις μουσείων τέχνης, ιστορίας, λαογραφίας και άυλης κληρονομιάς ανά την ελληνική επικράτεια.

Η πλατφόρμα, τέθηκε πρόσφατα υπό την αιγίδα της Έδρας UNESCO για τις Απειλές κατά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των σχετικών με την Πολιτιστική Κληρονομιά Δραστηριοτήτων του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Αυτή τη στιγμή, 138 μουσεία από όλη την Ελλάδα, έχουν δημιουργήσει το προφίλ τους στο CULTURIOUS, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, του Ιδρύματος Βενιζέλου, της Πινακοθήκης Αβέρωφ, του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη κ.α.

Τα μουσεία διαχειρίζονται τα ίδια τα προφίλ τους στο CULTURIOUS, όπου μπορούν να προσθέτουν τις τρέχουσες εκθέσεις και επικείμενες εκδηλώσεις τους, οι οποίες εμφανίζονται ως μεμονωμένα αποτελέσματα αναζήτησης. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να βρει μια έκθεση τέχνης που διοργανώνει ένα μουσείο ιστορίας. Το CULTURIOUS δεν έρχεται για να «ανταγωνιστεί» τα ήδη επιτυχημένα κανάλια προβολής των εν λόγω μουσείων, αλλά για να τα συμπληρώσει. Για να βοηθήσει τον χρήστη να τα βρει, να τα μάθει.

Τα μουσεία δεν είναι στείροι χώροι. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας υπάρχουν «κρυμμένοι θησαυροί» πολιτισμού που περιμένουν να ανακαλυφθούν. Μιλάμε πλέον για ζωντανά κέντρα αλληλεπίδρασης και δημιουργικότητας, που επιδιώκουν την ενεργή συμμετοχή του επισκέπτη. Παρ' όλα αυτά, αυτή η νέα ταυτότητα των μουσείων δεν έχει διαδοθεί αποτελεσματικά στο ευρύ κοινό, με αποτέλεσμα, η επίσκεψη σε αυτά να θεωρείται - λανθασμένα - μια δραστηριότητα για λίγους και «εκλεκτούς».

Αυτό, ευελπιστούμε να το αλλάξουμε. Κάνοντας την αναζήτηση πιο εύκολη και αποδοτική, εστιάζοντας μόνο σε μουσεία τέχνης, ιστορίας, λαογραφίας και άυλης κληρονομιάς, με περιεχόμενο διαθέσιμο σε 9 γλώσσες.

Πρόκειται για εγχείρημα εθελοντικού χαρακτήρα που προέκυψε μέσα από προσωπικές εμπειρίες. Όντας κάτοικοι Λουξεμβούργου, αφενός, δαπανούσαμε πολύ χρόνο στο να ψάξουμε για εκθέσεις και μουσεία στις διακοπές μας, αφετέρου, όσο και να ψάχναμε, πάντα θα ανακαλύπταμε τυχαία κάτι που είχε ξεφύγει της ενδελεχούς μας αναζήτησης. Μεταξύ άλλων, πολλά μουσεία στην επαρχία δεν έχουν ιστοσελίδες, πολλές ιστοσελίδες είναι μόνο στα ελληνικά, ενώ τα κανάλια προώθησης είναι διασκορπισμένα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι το κοινό που ενδιαφέρεται, να μην μαθαίνει ποτέ τι έχασε και το μουσείο να οργανώνει υπέροχες δράσεις που είτε μένουν στην αφάνεια είτε η επισκεψιμότητα τους δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο τους.

Έτσι, με κίνητρο την αγάπη μας για την τέχνη και τον σύγχρονο πολιτισμό, δημιουργήσαμε το CULTURIOUS, για να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για όλους τους Culture Curious!

Τα μουσεία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και αγκάλιασαν το εγχείρημα από την πρώτη στιγμή. Ο επόμενος στόχος είναι να το μάθει ο κόσμος και να το χρησιμοποιήσει!

Σύντομα θα προστεθούν νέες λειτουργίες όπως το CULTURIOUSkids, η δυνατότητα να βρει κανείς έναν CULTURIOUS Buddy για να δουν μαζί μια έκθεση, ενώ μακροπρόθεσμα θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο εθελοντών στα πρότυπα του εξωτερικού, εστιάζοντας αρχικά σε μαθητές λυκείου και συνταξιούχους.