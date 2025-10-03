Σοκ προκαλούν τα ευρήματα μιας ομάδας ερευνητών σχετικά με το περιεχόμενο που παρουσίασε το TikTok σε λογαριασμό παιδιών.

Συγκεκριμένα, η Global Witness δημιούργησε ψεύτικους λογαριασμούς χρησιμοποιώντας την ημερομηνία γέννησης ενός 13χρονου και ενεργοποίησε τη «λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης» της εφαρμογής βίντεο, η οποία περιορίζει την έκθεση σε «σεξουαλικά προκλητικό» περιεχόμενο.

Πόσο scroll χρειάστηκε

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, το TikTok πρότεινε σεξουαλικούς όρους αναζήτησης σε επτά δοκιμαστικούς λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν σε κινητά τηλέφωνα χωρίς ιστορικό αναζήτησης.

Οι όροι που προτάθηκαν στην ενότητα «μπορεί να σας αρέσει» περιελάμβαναν «πολύ πολύ πρόστυχα ρούχα» και «πολύ πρόστυχα μωρά» – και στη συνέχεια κλιμακώθηκαν σε όρους όπως «σκληρά κλιπ [sic]». Για τρεις από τους λογαριασμούς, οι σεξουαλικές αναζητήσεις προτάθηκαν αμέσως.

Μετά από «λίγα κλικ», οι ερευνητές συνάντησαν πορνογραφικό περιεχόμενο. Η Global Witness ανέφερε ότι το περιεχόμενο προσπαθούσε να αποφύγει τον έλεγχο, συνήθως εμφανίζοντας το κλιπ μέσα σε μια αβλαβή εικόνα ή βίντεο. Για έναν λογαριασμό, η διαδικασία χρειάστηκε δύο κλικ μετά τη σύνδεση: ένα κλικ στη γραμμή αναζήτησης και ένα στη προτεινόμενη αναζήτηση.

Η Global Witness, μια οργάνωση για το κλίμα της οποίας η αποστολή περιλαμβάνει τη διερεύνηση του αντίκτυπου της μεγάλης τεχνολογίας στα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε ότι διεξήγαγε δύο σειρές δοκιμών, μία πριν από την εφαρμογή των κανόνων προστασίας των παιδιών βάσει του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (OSA) στις 25 Ιουλίου και μία μετά.

Η οργάνωση πρόσθεσε ότι δύο βίντεο παρουσίαζαν κάποιον που φαινόταν να είναι κάτω των 16 ετών και είχαν σταλεί στο Ίδρυμα Internet Watch, το οποίο παρακολουθεί υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.

Η Global Witness ισχυρίστηκε ότι η TikTok παραβίασε τον OSA, ο οποίος απαιτεί από τις εταιρείες τεχνολογίας να αποτρέπουν τα παιδιά από την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο, όπως η πορνογραφία.

Τι απαντά το TikTok

Η TikTok δήλωσε, μετά από επικοινωνία της Global Witness, ότι είχε αφαιρέσει τα επίμαχα βίντεο και είχε κάνει αλλαγές στις προτάσεις αναζήτησης.

«Μόλις ενημερωθήκαμε για αυτές τις καταγγελίες, αναλάβαμε άμεση δράση για να τις διερευνήσουμε, να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο που παραβίαζε τις πολιτικές μας και να βελτιώσουμε τη λειτουργία προτάσεων αναζήτησης», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.