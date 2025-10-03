21χρονη influencer του TikTok βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της - Ο αιφνίδιος θάνατός της

Θλίψη σκόρπισε ο αιφνίδιος θάνατος της 21χρονης Τζένιφερ Νικόλ Ρίβας, διάσημη influencer και τηλεοπτική παρουσιάστρια από την Ονδούρα.

Η νεαρή φοιτήτρια δημοσιογραφίας, από την πρωτεύουσα της χώρας Τεγκουσιγκάλπα, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, σύμφωνα με πληροφορίες από μέσα ενημέρωσης της Ονδούρας, που μεταφέρει το People.

Σύμφωνα με τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, η Ρίβας έπασχε από επιληψία, που η οικογένειά της θεωρεί ότι έπαιξε ρόλο στον τραγικό θάνατό της. Η 21χρονη φέρεται να λάμβανε μόνιμη φαρμακευτική αγωγή για την πάθηση.

Η Ρίβας ήταν παρουσιάστρια στο κανάλι CHTV της Ονδούρας και δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου στα social media, με 100.000 ακολούθους στο TikTok και 16.000 ακολούθους στο Instagram.

Μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Instagram από το podcast El Showsero TV αναφέρθηκε στον θάνατο της Ονδουριανής σταρ. «Με βαθιά θλίψη, από το El Showsero TV και ολόκληρη την ομάδα του ‘El Eventazo: Pickle War’, θρηνούμε την ανεπανόρθωτη απώλεια της αγαπημένης μας συμμετέχουσας Τζένιφερ Ρίβας», ανέφερε ο Youtuber Gazù Bbx.

«Ένα άτομο γεμάτο ενέργεια και ενθουσιασμό που άφησε το στίγμα του σε κάθε στιγμή που μοιραζόμασταν», συνέχισε. «Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», είπε.

«Σε ευχαριστούμε που μας έκανες να χαμογελάμε», έγραψε ένας σχολιαστής στο τελευταίο βίντεο που δημοσίευσε η Ρίβας στο TikTok πριν από τον θάνατό της.