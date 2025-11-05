Βραζιλία: Εντοπίστηκε νεκρή η «ανθρώπινη Barbie» με τις 27 πλαστικές - «Μυστήριο» με τον θάνατό της

Σοκ και θλίψη σκόρπισε στη Βραζιλία η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της 31χρονης influencer Barbara Jankavski, η οποία είχε γίνει γνωστή στα social media ως «Ανθρώπινη Barbie» (Human Barbie) λόγω των 27 πλαστικών επεμβάσεων στις οποίες είχε υποβληθεί, επενδύοντας πάνω από 42.000 λίρες με σκοπό να μοιάσει στην εμβληματική κούκλα.

Η Jankavski εντοπίστηκε νεκρή σε κατοικία στο Σάο Πάολο, με την αστυνομία να κάνει λόγο για «ύποπτο» θάνατο και να αναμένει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με τη Mirror. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο το περασμένο Σαββατοκύριακο, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή της.

Η τραγική είδηση ήρθε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο μιας άλλης Βραζιλιάνας influencer, της Φερνάντα Ολιβέιρα ντα Σίλβα, γνωστή ως Fernanda Maroca, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Lago Verde, σε ηλικία 30 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φίλη της άτυχης 31χρονης βρισκόταν στο σπίτι την ημέρα του θανάτου της και έφυγε λίγο πριν συμβεί το μοιραίο. Η ίδια ανέφερε στην αστυνομία ότι η Jankavski είχε τραυματίσει το μάτι της νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, η influencer είχε προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της όταν δημοσίευσε selfie όπου φαινόταν με μαυρισμένα μάτια, αποτέλεσμα πρόσφατης πλαστικής επέμβασης.

Στη λεζάντα του βίντεο είχε αναφέρει: «Ημέρα 3 μετά το facelift, η ανάρρωση προχωρά πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι περίμενα! Η ουλή είναι σχεδόν αόρατη!».

Η Barbara είχε πάνω από 55.000 followers στο Instagram και 344.000 στο TikTok, όπου ήταν γνωστή με το ψευδώνυμο Boneca Desumana – δηλαδή «Απάνθρωπη Κούκλα». Η διαδικτυακή της πορεία ξεκίνησε όταν άρχισε να καταγράφει δημόσια τις πλαστικές της επεμβάσεις, ενώ είχε εμφανιστεί και σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαφημιστικές καμπάνιες στη Βραζιλία.