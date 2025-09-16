Μεξικό: 23χρονη influencer βρέθηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου - H τελευταία «αινιγματική» ανάρτηση

Ένα «πέπλο» μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο της 23χρονης influencer Marian Izaguirre.Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Μεξικό, λίγες μόλις ημέρες μετά από μία ανατριχιαστική ανάρτηση στο TikTok, όπου εμφανιζόταν ντυμένη σαν κλόουν, να κλαίει σιωπηλά, τραγουδώντας για έναν χαμένο έρωτα.

Η Marian είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από την οικογένειά της την 1η Σεπτεμβρίου. Στις 12 Σεπτεμβρίου οι αρχές την εντόπισαν νεκρή σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην πόλη Μορέλια.

Αν και ο θάνατός της - σύμφωνα με την αστυνομία- προήλθε από σοβαρές επιπλοκές που οδήγησαν σε εγκεφαλικό θάνατο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο παραμένουν θολές.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με την NewYorkPost αίσθηση προκαλεί πως μόλις τέσσερις ημέρες πριν εξαφανιστεί, η Marian είχε δημοσιεύσει στο TikTok ένα αινιγματικό βίντεο, όπου εμφανιζόταν με μακιγιάζ κλόουν, να κλαίει και να τραγουδά ένα μελαγχολικό τραγούδι που μιλούσε για εγκατάλειψη και προδοσία. Στη λεζάντα έγραψε: «Όλες οι υποσχέσεις της αγάπης μου θα πάνε μαζί σου. Γιατί φεύγεις;».

Η Izaguirre είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 4,2 εκατομμύρια followers στο TikTok και 327.000 στο Instagram, καθιερώνοντάς την ως μία από τις πιο γνωστές fashion δημιουργούς περιεχομένου στη Λατινική Αμερική. Μετά την είδηση του θανάτου της, χιλιάδες θαυμαστές της άρχισαν να στέλνουν μηνύματα θλίψης και αποχαιρετισμού.

Η έρευνα για την εξαφάνιση και τον θάνατό της συνεχίζεται.

Δείτε το βίντεο:



