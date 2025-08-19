Νέα Υόρκη: Εντοπίστηκε νεκρή influencer στο αυτοκίνητό της - Πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών

Νεκρή εντοπίστηκε η γνωστή influencer Ariela La Langosta στα 33 της, την Κυριακή (17/8) η οποία έγινε ιδιαίτερα γνωστή όταν πρωταγωνίστησε στο μουσικό βίντεο «Wapae» του ράπερ Tekashi 6ix9ine το 2023.

Ο θάνατος της influencer από τη Νέα Υόρκη επιβεβαιώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Westchester στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, το οποίο δήλωσε ότι το μοντέλο - το πραγματικό όνομα Ariela Mejia-Polanco - βρέθηκε νεκρό στο αυτοκίνητό της στην Cross County Parkway.

Μετά από προκαταρκτική έρευνα, η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ariela πέθανε από τραύματα που προήλθαν από πυροβολισμούς και «πιθανώς έγινε στόχος βίας», σύμφωνα με δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Facebook.

«Η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της στην Cross County Parkway την Κυριακή πέθανε ως αποτέλεσμα τραυμάτων από πυροβολισμούς, επιβεβαίωσε σήμερα το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας Westchester», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση.

«Ο θάνατός της δεν ήταν τυχαία πράξη. Η ανθρωποκτονία παραμένει υπό έρευνα από ντετέκτιβ της Γενικής Μονάδας Ερευνών. Έχει παρασχεθεί βοήθεια από άλλες τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έρευνας. Λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας, δεν αποκαλύπτονται περαιτέρω λεπτομέρειες προς το παρόν», καταλήγει η δήλωση.

Η σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είχε περισσότερους από 566.000 ακόλουθους στο Instagram, όπου κοινοποιούσε τακτικά περιεχόμενο μόδας και μόντελινγκ.