Πενσυλβάνια: Τουλάχιστον ένας νεκρός από έκρηξη σε εργοστάσιο χαλυβουργίας - Αναφορές για τραυματίες

Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματισμένοι είναι ο απολογισμός μιας έκρηξης σε εργοστάσιο χαλυβουργίας της U.S. Steel Clairton τη Δευτέρα (11/8), όπως αναφέρεται αρχικά σε δημοσίευμα του cbsnews.com.

Σύμφωνα με τις πρώτες λεπτομέρειες, γίνεται γνωστό πως αρκετοί εργαζόμενοι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια, με τις δυνάμεις της έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται στο σημείο και να προσπαθούν να τους διασώσουν, σύμφωνα με το Associated Press.

Το εργοστάσιο, μια τεράστια βιομηχανική εγκατάσταση κατά μήκος του ποταμού Monongahela νότια του Πίτσμπουργκ, θεωρείται η μεγαλύτερη επιχείρηση χαλυβουργίας στη Βόρεια Αμερική και είναι ένα από τα τέσσερα μεγάλα εργοστάσια χάλυβα των ΗΠΑ στην Πενσυλβάνια που απασχολούν αρκετές χιλιάδες εργαζόμενους.

Πηγές που μετέδωσαν στο KDKA-TV ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο «δωμάτιο αναστροφής» της μπαταρίας 13/15. Το δωμάτιο λειτουργεί ως μηχανικός ρυθμιστής, διασφαλίζοντας ότι ο άνθρακας ψήνεται ομοιόμορφα στον φούρνο.

Ο κυβερνήτης Josh Shapiro και ο αντικυβερνήτης Austin Davis εξέδωσαν δηλώσεις στα social media, λέγοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε ενεργή επαφή με αξιωματούχους στο Clairton. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Πενσυλβάνια και η αστυνομία της πολιτείας της Πενσυλβάνια έχουν προσφέρει βοήθεια.

Ο γερουσιαστής John Fetterman, που υπάγεται στο Δημοκρατικό κόμμα, εξέδωσε επίσης δήλωση για την έκρηξη λέγοντας ότι «η ομάδα μου και εγώ παρακολουθούμε αυτήν την έκρηξη και περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή, παρακαλώ ακούστε τους τοπικούς αξιωματούχους και αποφύγετε την περιοχή» σημείωσε και πρόσθεσε πως «οι σκέψεις μου είναι στους τραυματίες και όλους όσους έχουν πληγεί αυτή τη στιγμή».