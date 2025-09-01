Συναγερμός στην Αμαλίας - Καλώδιο από τρόλεϊ έπεσε σε αυτοκίνητο και μηχανή

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας (1/9) στη λεωφόρο Αμαλίας μετά από σύγκρουση τρόλεΐ με ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο ατύχημα εκτυλίχθηκε στη λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος των Στύλων Ολυμπίου Διός, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα.

Εκεί φαίνεται πως το καλώδιο από ένα τρόλεΐ έπεσε πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο από την πλευρά του συγκρούστηκε με μία μοτοσικλέτα.

Λόγω του τροχαίου, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάποιον τραυματία.