Επέστρεψαν οι αδειούχοι: Αυξημένη η κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό

Σε κανονικούς ρυθμούς φαίνεται πως μπήκε η πρωτεύουσα την 1η Σεπτεμβρίου καθώς το απόγευμα της Δευτέρας παρατηρούνται καθυστερήσεις σε κομβικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου με την υπομονή των οδηγών να δοκιμάζεται.

Οι αδειούχοι του Αυγούστου επέστρεψαν δριμύτεροι με την κίνηση να είναι σε υψηλά επίπεδα τόσο στον Κηφισό όσο και στους δρόμους της Αθήνας αλλά και στις κεντρικές λεωφόρους.

Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισού, οι οδηγοί κινούνται με σχετικά χαμηλές ταχύτητες καθώς παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση κυρίως στην άνοδο προς Λυκόβρυση στην έξοδο της Αττικής Οδού.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί κομφούζιο στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού αλλά και στο ύψος της Συγγρού κυρίως στην περιοχή γύρω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός στο ύψος της λεωφόρου Αμαλίας.

Επιπρόσθετα, επί της οδού Πανεπιστημίου υπάρχουν τμηματικά καθυστερήσεις δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων ενώ στην οδό Σταδίου υπάρχει συμφόρηση κυρίως στην έξοδο προς την πλατεία Συντάγματος.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.

Παράλληλα, στη λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο λιμάνι του Πειραιά επικρατεί επίσης κομφούζιο αφού περιμετρικά παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.