Κίνηση: «Κομφούζιο» από το πρώτο πρωινό του Σεπτεμβρίου - Χάος σε Κηφισό και Λ. Αθηνών

Κίνηση: Με την ανεμελιά του καλοκαιριού να ανήκει πια στο παρελθόν, η Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου φέρνει μαζί της την επιστροφή στην καθημερινότητα – και μαζί, την επιστροφή της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Από νωρίς το πρωί, οι δρόμοι στις πόλεις άρχισαν να γεμίζουν, με αυξημένη ροή οχημάτων και τα πρώτα μποτιλιαρίσματα σε βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, οι οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό για ακόμα μια μέρα δοκιμάζουν την υπομονή τους καθώς από πολύ νωρίς το πρωί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας επικρατεί κυκλοφοριακό «κομφούζιο». Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, ενώ με υπομονή πρέπει να οπλιστούν και οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή γύρω από το Χίλτον, τη Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, τη λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Σταδίου.

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται αυτή την ώρα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφορική δυσχέρεια παρατηρείται»:

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στην κάθοδο με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω ενώ στην άνοδο δυσχέρεια παρατηρείται από τα Κάτω Πατήσια μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στη λεωφόρο Κηφισίας πυκνή ροή καταγράφεται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα τμηματικά στην κάθοδο κίνηση καταγράφεται από το Χαλάνδρι μέχρι τον Φάρο Ψυχικού, ενώ στην άνοδο από το ύψος του Γηροκομείου μέχρι το Χαλάνδρι.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου κυρίως στο ρεύμα καθόδου, από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Στη λεωφόρο Μεσογείων ανά διαστήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Από την Αγία Παρασκευή μέχρι το ύψος του Πεντάγωνου στην κάθοδο και από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι το ύψος του Χολαργού στην άνοδο.

Στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στο ρεύμα ανόδου από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα

Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα ανόδου μέχρι το ύψος του Χίλτον.

Στη Σταδίου

Στη λεωφόρο Αρδηττού

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας κυρίως στην άνοδο

Στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη

Στη Λ. Ποσειδώνος από Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά όπως επίσης και στο ρεύμα προς Γλυφάδα

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας

Σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, όπως επίσης και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.