Ο «εφιάλτης» της επιστροφής: Πιτσιρικάς δηλώνει «για κατάθλιψη είμαι» και το ίντερνετ ταυτίζεται

Οι διακοπές τελείωσαν, η άδεια τελείωσε… και μαζί τους τελείωσε και η καλοκαιρινή ανεμελιά για χιλιάδες εκδρομείς που επιστρέφουν – άλλοι πρόθυμα, άλλοι με «βαριά» καρδιά – στην Αθήνα.

Το λιμάνι του Πειραιά κατακλύστηκε για άλλη μια φορά από ταξιδιώτες που γύρισαν από τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, φορτωμένοι με βαλίτσες και… ανάμεικτα συναισθήματα. Ανάμεσά τους, ένας νεαρός ξεχώρισε όχι για την εμφάνισή του, αλλά για τον τρόπο που περιέγραψε την ψυχολογία της επιστροφής – με χιούμορ, ειλικρίνεια και μια δόση (καλοκαιρινής) κατάθλιψης.

Με μία απλή δήλωση κατάφερε να συμπυκνώσει αυτό που αισθάνονται πολλοί: τη δυσκολία του να αφήνεις πίσω τη θάλασσα, την ανεμελιά και το «τίποτα» των διακοπών, για να επιστρέψεις στην καθημερινότητα, τις υποχρεώσεις και φυσικά την ατελείωτη κίνηση στους δρόμους.

«Πέρασα πολύ ωραία. Είχα πάει στα Μάλια της Κρήτης για μία βδομαδούλα. Ξεκούραση όσο μπορέσαμε, είχε και λίγο ξενύχτι, αλλά ήταν ωραία», είπε αρχικά ο νεαρός όταν ρωτήθηκε απ' την ρεπόρτερ Αλεξάνδρα Μερακλίδη για το πως πέρασε στις διακοπές του.

Εν συνεχεία, η δημοσιογράφος του Action24 ανέφερε τη δύσκολη επιστροφή στην πραγματικότητα, με τον νεαρό να μην φαίνεται και πολύ χαρούμενος γι' αυτό: «Τώρα είμαι για κατάθλιψη, αλλά εντάξει κι εδώ έχει ωραία ζωή, χαλαρά. Καλό μήνα! Όλα καλά θα πάνε», κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χθεσινή, τελευταία ημέρα του Αυγούστου (31/8), σηματοδότησε και την κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από 33.000 ταξιδιώτες έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά, επιστρέφοντας από τα νησιά. Την ίδια ώρα, πάντως, χιλιάδες άλλοι συνέχιζαν… να φεύγουν, δίνοντας παράταση στο καλοκαίρι τους – έστω και για λίγες μέρες ακόμα.