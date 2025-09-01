Τέλος η ελεύθερη μετακίνηση στο κέντρο της Αθήνας: Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος - Ποιοι εξαιρούνται

Μετά από μια περίοδο καλοκαιρινής «ανάσας» για τους οδηγούς, όπου η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας ήταν ελεύθερη για όλα τα οχήματα, ανεξαρτήτως αριθμού κυκλοφορίας, έρχεται η ώρα για επιστροφή στην καθημερινότητα.

Από την Παρασκευή 18 Ιουλίου, ο Δακτύλιος είχε τεθεί εκτός ισχύος, επιτρέποντας την απρόσκοπτη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Όμως, με το φθινόπωρο να κάνει αισθητή την παρουσία του, επιστρέφουν και τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, από τις 14 Οκτωβρίου, ο Δακτύλιος επανέρχεται, φέρνοντας ξανά το γνώριμο σύστημα περιορισμού της κυκλοφορίας, που βασίζεται στον μονό ή ζυγό αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων. Πρόκειται για ένα μέτρο που στοχεύει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τα όρια εφαρμογής του Μικρού Δακτυλίου

Ο Μικρός Δακτύλιος περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους: Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – Πατησίων – Λ. Αλεξάνδρας.

Στις παραπάνω οριακές λεωφόρους δεν ισχύουν περιορισμοί, ενώ εντός του Μικρού Δακτυλίου επιτρέπεται εναλλάξ (μονά–ζυγά) η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των φορτηγών Ι.Χ. έως 2,2 τόνους, βάσει του τελευταίου ψηφίου της πινακίδας κυκλοφορίας.

Δακτύλιος: Ποιοι εξαιρούνται από τους περιορισμούς

Ανεμπόδιστα κυκλοφορούν:

Εκ κατασκευής ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου και υγραερίου οχήματα

Οχήματα προδιαγραφών EURO 6 (έως 31/12/2020) με εκπομπές CO₂ κάτω των 120g/km (NEDC)

Οχήματα EURO 6 (από 01/01/2021 και εφεξής) με εκπομπές κάτω των 145g/km (WLTP)

Οι ιδιοκτήτες αυτών μπορούν να εκδώσουν το σχετικό σήμα ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή).

Κατοικίες εντός Δακτυλίου και ωράριο εφαρμογής

Για μόνιμους κατοίκους εντός του Δακτυλίου προβλέπεται ειδική άδεια κυκλοφορίας, με ζώνες εισόδου–εξόδου που καθορίζονται από τον Δήμο Αθηναίων.

Το μέτρο ισχύει:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07.00–20.00

Παρασκευή: 07.00–15.00

Δεν εφαρμόζεται τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες ή σε ημέρες απεργίας των ΜΜΜ.