Αθήνα, η ήσυχη πρωτεύουσα… για μία μέρα μόνο - Εντυπωσιακές εικόνες

Η Αθήνα έχει δύο πρόσωπα. Το πρώτο, γεμάτο κίνηση, κορναρίσματα και βιαστικά βήματα στα πεζοδρόμια, είναι αυτό που ζει κανείς σχεδόν όλον τον χρόνο. Το δεύτερο, πιο σπάνιο και μαγικό, εμφανίζεται κάθε Δεκαπενταύγουστο: η άδεια πόλη.

Καθώς οι περισσότεροι Αθηναίοι έχουν φύγει για τα νησιά, τα χωριά ή τις οικογενειακές τους ρίζες για να γιορτάσουν την Κοίμηση της Θεοτόκου, η πρωτεύουσα μεταμορφώνεται. Οι λεωφόροι, συνήθως γεμάτες από αυτοκίνητα, μένουν σχεδόν άδειες. Μπορείς να σταθείς στο Σύνταγμα και να ακούσεις το θρόισμα των δέντρων από τον Εθνικό Κήπο, να περπατήσεις στην Πανεπιστημίου χωρίς να σε παρασύρει το πλήθος, να δεις το φως να πέφτει στην Ακρόπολη χωρίς φασαρία.

Τα καφέ στο κέντρο λειτουργούν με ελάχιστους θαμώνες, κυρίως τουρίστες που απολαμβάνουν αυτή την απροσδόκητη ηρεμία. Τα λεωφορεία περνούν άδεια, το μετρό έχει άφθονα καθίσματα, ενώ το κυκλοφοριακό «θαύμα» της Αθήνας γίνεται πραγματικότητα για λίγες μόνο ώρες.



Υπάρχει μια σχεδόν μελαγχολική γοητεία στην άδεια Αθήνα του Δεκαπενταύγουστου. Είναι η πόλη που σου δείχνει πώς θα μπορούσε να είναι, αν ο χρόνος κυλούσε πιο αργά και οι ρυθμοί ήταν ανθρώπινοι. Ένα μικρό, καλοκαιρινό διάλειμμα ανάμεσα σε δύο εποχές: το τέλος του θέρους και την έναρξη του φθινοπώρου.

Ίσως, για όσους μένουν πίσω, αυτή να είναι η καλύτερη στιγμή για να ερωτευτούν ξανά την πόλη τους, ακριβώς γιατί μπορούν να την ακούσουν, να την περπατήσουν και να την αναπνεύσουν χωρίς βιασύνη.

Η Ακρόπολη θυμίζει μέρες δόξας

Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, πάντως σπεύδουν οι τουρίστες για μια ξενάγηση στο σύμβολο της Ελλάδας και του Ελληνισμού. Επισκέπτες από το Ισραήλ τις Φιλιππίνες αλλά και από την Ευρώπη και την Αμερική, βρέθηκαν το πρωί στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου για μια ξενάγηση στο Μνημείο των Μνημείων.