Τήνος: Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στο νησί της Μεγαλόχαρη - Το μεγαλύτερο προσκύνημα

Στην Τήνο, σήμερα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο νησί καθώς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την Παναγία της Τήνου, μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές της χώρας. Προσκυνητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και το εξωτερικό, συρρέουν για να αποτίσουν φόρο τιμής και να παρακολουθήσουν τη μεγαλειώδη λιτανεία της θαυματουργής εικόνας, συνοδεία αγημάτων, ιεραρχών και πλήθους πιστών. Η ατμόσφαιρα στο νησί είναι φορτισμένη από συγκίνηση και κατάνυξη, με τους δρόμους να γεμίζουν από ήχους καμπανών, ψαλμωδίες και το άρωμα των λουλουδιών που στολίζουν την πομπή.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα μεταβεί την Παρασκευή στην Τήνο. Στο νησί της Μεγαλόχαρης, ο Νίκος Δένδιας θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Άμυνας μοιράζεται τις ευχές του με τους εορτάζοντες της ημέρας.

Χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού και προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων.



Θερμές ευχές σε όσες και όσους εορτάζουν!

Συγκίνηση κατά την έπαρση της σημαίας

Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στο νησί της Μεγαλόχαρης, στην Τήνο, όπου γίνεται το μεγαλύτερο προσκύνημα. Ρίγη συγκίνησης και περηφάνιας κατά την έπαρση της σημαίας και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Χιλιάδες και φέτος οι πιστοί

Το μεγαλύτερο προσκύνημα κάθε χρόνο γίνεται στην Τήνο με τους πιστούς γονυπετείς να φτάνουν στο ναό της Ευαγγελίστριας για να εκπληρώσουν το τάμα τους στην εικόνα της Παναγίας. Ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας χτίστηκε στο σημείο όπου βρέθηκε η Εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Η εικόνα θεωρείται από τους πιστούς θαυματουργή γι’ αυτό και χιλιάδες πιστών κάθε χρόνο ανηφορίζουν με θρησκευτική ευλάβεια προς το Ναό. Μάλιστα, η εύρεση της Αγίας Εικόνας το 1823 θεωρήθηκε θεϊκός οιωνός για το δίκαιο και την επιτυχία της επανάστασης ενάντια στον τουρκικό ζυγό, ενώ η ανέγερση του μεγαλοπρεπούς ναού αποτελεί το πρώτο μεγάλο αρχιτεκτονικό έργο του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους.

Τιμές στην Μεγαλόχαρη

Ο Τηνιακός καπετάνιος, Ευάγγελος Αράθυμος, και το πλοίο Blue Star Myconos απέδωσαν το βράδυ της Πέμπτης , στο λιμάνι της Τήνου τιμές προς τη Μεγαλόχαρη. Το πλοίο έφτασε στις … έξω από το λιμάνι του νησιού. Και του χρόνου! Καλές θάλασσες!