Δεκαπενταύγουστος: Κατάνυξη σε Παναγία Σουμελά και Τήνο – Τα ιερά προσκυνήματα που ενώνουν τους Έλληνες

Με ευλάβεια και δέος, πλήθος πιστών ανηφόρισε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στην Καστανιά Ημαθίας, για να βρεθεί στην καρδιά της γιορτής του Ποντιακού Ελληνισμού – την Παναγία Σουμελά. Το ιστορικό μοναστήρι, σύμβολο πίστης και μνήμης, φιλοξένησε το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλείτουργο, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Βεροίας, Καμπανίας και Ναούσης Παντελεήμονα.

Η ημέρα ήταν γεμάτη συγκίνηση. Ο πρόεδρος του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» Γιώργος Τανιμανίδης βράβευσε αριστούχο μαθητή του Λυκείου Μακροχωρίου, τιμώντας τη μνήμη των 21 παιδιών που χάθηκαν τραγικά στα Τέμπη το 2003. Στη συνέχεια, κατατέθηκε στεφάνι στο μνημείο του Αλέξανδρου Υψηλάντη και η εικόνα της Παναγίας Σουμελά λιτανεύτηκε μπροστά σε εκατοντάδες προσκυνητές.





Στις εκδηλώσεις έδωσαν το παρών κυβερνητικοί εκπρόσωποι, βουλευτές, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η μέρα κορυφώνεται με καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τη συμμετοχή Ποντίων , αλλά και πιστών από κάθε γωνιά της Ελλάδας – που συρρέουν για να ανάψουν ένα κερί στην Παναγία.

Την ίδια ώρα, στην Τήνο, το νησί-σύμβολο της Ορθοδοξίας, η μεγάλη λιτανεία της θαυματουργής εικόνας συγκέντρωνε χιλιάδες πιστούς, σε ένα σκηνικό που κάθε χρόνο γεμίζει το νησί με προσκυνητές και δάκρυα συγκίνησης. Δύο προορισμοί, δύο εικόνες, ένας κοινός παλμός πίστης που τον Δεκαπενταύγουστο ενώνει το Αιγαίο με τον Πόντο.