Δεκαπενταύγουστος: Ποιο είναι το έθιμο για την Παναγία που χάνεται στα βάθη των αιώνων

Ένα έθιμο που χάνεται στα βάθη των αιώνων αναβιώνει και φέτος στις Σέρρες ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Το «Μακάριο της Παναγίας», είναι ένα έθιμο που τηρούσαν με θρησκευτική ευλάβεια οι Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας.



Το συγκεκριμένο έθιμο αναβιώνει και φέτος, για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, στον περικαλλή ιερό ναό Αγίας Παρασκευής, στο Σιδηρόκαστρο Σερρών. Με τη φροντίδα του δραστήριου εφημέριου του ναού, πατέρα Παύλου Παπαδόπουλου, το έθιμο αυτό πραγματοποιείται χάρη στην εθελοντική προσφορά μικρών και μεγάλων.

Τι είναι το «Μακάριο της Παναγίας»

Το «Μακάριο της Παναγίας» είναι ένα είδος παραδοσιακού φαγητού, που προσφέρεται σε όλους τους πιστούς αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία ανήμερα της μεγάλης Θεομητορικής γιορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στην αρχική του μορφή περιείχε σπασμένο σιτάρι και μοσχάρι ή κοτόπουλο που σιγοβράζονταν όλη τη νύχτα. Στη νέα του εκδοχή, το παραδοσιακό αυτό γεύμα παρασκευάζεται από μοσχάρι, χοιρινό και πατάτες, που μαγειρεύονται όλα μαζί και προσφέρονται σε μερίδες στους πιστούς.

«Δέκα χρόνια τώρα, με πίστη και αγάπη, συνεχίζουμε την παράδοση του Μακάριου της Παναγίας», επισημαίνει ο π. Παύλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, και συνεχίζει: «Σε αυτή τη διαδρομή, άνθρωποι γεμάτοι καλοσύνη και προσφορά στάθηκαν στο πλευρό μας, δίνοντας την ψυχή τους για να κρατηθεί ζωντανή αυτή η ιερή στιγμή. Κάποιοι από αυτούς έφυγαν, αλλά η παρουσία τους ζει στις καρδιές μας. Φέτος, κλείνοντας αυτή τη δεκαετία, θα τους θυμηθούμε και θα τους τιμήσουμε ξεχωριστά, με την ευχή, η μνήμη τους να είναι αιώνια».

Όπως υπογραμμίζει ο π. Παύλος, «κάθε χρόνο διανέμονται περισσότερες από 400 μερίδες, που προετοιμάζουν με πολλή φροντίδα οι εθελοντές μας, μικροί και μεγάλοι, καθώς και πολλές κυρίες του Σιδηροκάστρου. Η προετοιμασία ξεκινάει την παραμονή της μεγάλης γιορτής και συνεχίζεται το ξημέρωμα του Δεκαπενταύγουστου, οπότε και ανάβουν οι φωτιές στα καζάνια στον περίβολο της εκκλησίας για να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα. Λίγο πριν από την απόλυση της Θείας Λειτουργίας ευλογούμε το φαγητό και αμέσως μετά το διανέμουμε σε όλους τους πιστούς».

Η αναβίωση των εθίμων

«Με την ευλογία και την προτροπή του Σεβασμιότατου ποιμενάρχου μας, μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακάριου», επισημαίνει ο πατέρας Παύλος, «συνεχίζουμε να κρατάμε ζωντανό το έθιμο, γιατί μέσα από αυτό κρατούνται ζωντανές οι παραδόσεις των προγόνων μας, που ήρθαν διωγμένοι από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία και όταν εγκαταστάθηκαν σε αυτή τη νέα πατρίδα, εδώ ψηλά στο Σιδηρόκαστρο, κοντά στα σύνορα, βρήκαν μια ζεστή αγκαλιά».

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι φωτιές για την παρασκευή του γεύματος που θα προσφερθεί με αγάπη σε όλους τους πιστούς που θα παρακολουθήσουν την Θεία Λειτουργία του Δεκαπενταύγουστου θα ανάψουν στις πέντε τα ξημερώματα. Άντρες και γυναίκες, όλων των ηλικιών, ακόμα και παιδιά, προσφέρουν εθελοντική βοήθεια. Μεγάλα τραπέζια στήνονται έξω από τον γραφικό ναό της Αγίας Παρασκευής, που βρίσκεται στην είσοδο του Σιδηροκάστρου.

Οι πιστοί κάθονται κάτω από τα δέντρα, στον μικρό ελαιώνα που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην εκκλησία για να απολαύσουν το παραδοσιακό αυτό φαγητό. Οι στιγμές είναι σχεδόν ιερές, καθώς αποτελούν μια καλή ευκαιρία και μια άριστη αφορμή, οι παλαιότεροι να μιλήσουν στους νεότερους για τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις των προγόνων τους.