Τριήμερο Δεκαπενταύγουστου στην Αθήνα: Οδηγός για μια απολαυστική «απόδραση» στην άδεια πόλη

Η Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο δεν νεκρώνειαπλώς κατεβάζει ρυθμούς. Μεγάλο μέρος των κατοίκων φεύγει εκτός, γεγονός που κάνει τους δρόμους ασυνήθιστα ήσυχους και την πόλη πιο ξεκούραστη.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι μένουμε πίσω μπορούμε να χαρούμε την πρωτεύουσα χωρίς την συνηθισμένη κίνηση: μέσα σε λίγα λεπτά φτάνουμε οπουδήποτε θέλουμε, ενώ τα βράδια φέρνουν δροσερό αεράκι καθώς οι μεγάλες ζέστες του Ιουλίου έχουν πια περάσει. . Ακολουθούν προτάσεις , από δωρεάν εκδηλώσεις μέχρι αστικές εξορμήσεις και πρακτικές συμβουλές , για να αξιοποιήσουμε το τριήμερο στην άδεια Αθήνα στο έπακρο.

Δωρεάν εκδηλώσεις & θερινά σινεμά

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται σε υπαίθριο θερινό σινεμά για όλη την οικογένεια. Οι επιλογές διασκέδασης χωρίς εισιτήριο αφθονούν. Για παράδειγμα, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει τις δωρεάνθερινές προβολές Park Your Cinema με θεματική “It’s Complicated” – μια ματιά στις περίπλοκες σχέσεις με χιούμορ και ευαισθησία. Παρασκευή 15/08 στις 21:00 θα προβάλει τη ρομαντική κομεντί «500 Μέρες με τη Σάμερ», ενώ το Σάββατο 16/08 σειρά έχει η αγαπημένη παιδική ταινία «Η Παναγία των Παρισίων» (animation), ιδανική για όλη την οικογένεια. Οι προβολές γίνονται στο υπαίθριο θέατρο του Πάρκου Νιάρχου μια εμπειρία κάτω από τον έναστρο αττικό ουρανό, δροσερή και ξεχωριστή.

Παρόμοιες δωρεάν κινηματογραφικές βραδιές οργανώνουν και αρκετοί δήμοι. Ο δημοτικός θερινός κινηματογράφος Αγίας Παρασκευής «Cine Σχολείο – Θανάσης Βέγγος» προσφέρει καθημερινές προβολές κάτω από τον ουρανό, με κλασικές ταινίες αλλά και παιδικό πρόγραμμα. Ενδεικτικά, την Πέμπτη 14/08 προβάλλει το «Django Unchained» του Κουέντιν Ταραντίνο, την Παρασκευή 15/08 έχει προγραμματιστεί ειδική εορταστική προβολή για τον Δεκαπενταύγουστο, ενώ την Κυριακή 17/08 σειρά έχει η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «Η Κιβωτός του Νώε» – όλες με ώρα έναρξης 21:00 και είσοδο δωρεάν.

Αντίστοιχα, στον Άγιο Δημήτριο το 8ο Open Air Film Festival στο «Στρογγυλό» περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα 55 προβολών όλη την εβδομάδα, από κλασικές ταινίες με την Μέριλιν Μονρόε μέχρι παιδικές περιπέτειες και σύγχρονο ελληνικό σινεμά.

Οι λάτρεις του κινηματογράφου έχουν, λοιπόν, πολλές ευκαιρίες να απολαύσουν ταινίες δωρεάν σε γειτονιές της Αθήνας, αλλά και στα καθιερωμένα θερινά σινεμά της πόλης με το συμβολικό εισιτήριο. Μην χάσετε την εμπειρία ενός θερινού σινεμά σε ταράτσα ή κήπο με θέα την φωτισμένη Ακρόπολη – είναι από τις πιο χαρακτηριστικές αθηναϊκές απολαύσεις του καλοκαιριού!

Μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το σκηνικό. Κάθε Αύγουστο η αυγουστιάτικη πανσέληνος προσφέρει μοναδικές βραδιές: στις 19/8 φέτος πολλά μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι γιορτάζουν με ελεύθερη είσοδο και ειδικά δρώμενα υπό το σεληνόφως.

Ενδεικτικά, το Μουσείο Ακρόπολης διοργανώνει συναυλία με την μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας, στο νεοσύστατο Μουσείο Μαρίας Κάλλας νέοι μουσικοί παρουσιάζουν έργα κλασικού ρεπερτορίου, ενώ το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά στήνει μια μαγική βραδιά με τρεις τενόρους στον προαύλιο χώρο του. Όλα αυτά, κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού, χαρίζουν μια ρομαντική και πολιτιστική νότα στο τριήμερο.

Την ίδια στιγμή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής διοργανώνονται υπαίθριες συναυλίες και τοπικά πανηγύρια. Για όσους θέλουν να συνδυάσουν βόλτα εκτός κέντρου με παραδοσιακό γλέντι, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για παράδειγμα, ζωντανεύει τις Κυριακές του Αυγούστου με δωρεάν μουσικές βραδιές στην κεντρική πλατεία: στις 17/08 ο Μιχάλης Κονιτόπουλος υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη νησιώτικους και λαϊκούς ρυθμούς – ευκαιρία για χορό και τραγούδι κάτω από τα αστέρια.

Αν έχετε μεταφορικό μέσο και όρεξη για μια κοντινή εξόρμηση, ακόμη και το Πόρτο Γερμενό (περίπου 1 ώρα από το κέντρο) προσφέρει πολιτιστικές εμπειρίες: στον αρχαιολογικό χώρο των Αιγοσθένων με τον χώρο ανοιχτό δωρεάν ως τα μεσάνυχτα – μια ξεχωριστή σύζευξη φύσης και πολιτισμού, συνδυάζοντας μάλιστα και μια βουτιά στις κοντινές παραλίες πριν ή μετά την εκδήλωση.

Αστικές εξορμήσεις: πάρκα, βόλτες και δροσιά

Αντί να φύγουμε, μπορούμε να το ρίξουμε στις βόλτες μέσα στην πόλη και στα προάστια, ανακαλύπτοντας τις πιο δροσερές γωνιές της Αθήνας. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του 15αύγουστου είναι ότι η πόλη αναπνέει: τώρα είναι η στιγμή για χαλαρούς περιπάτους χωρίς πολυκοσμία.

Πάρκα και κήποι: Οι πράσινοι χώροι της Αθήνας είναι ιδανικοί για χαλάρωση αυτές τις μέρες. Ο Εθνικός Κήπος στο Σύνταγμα προσφέρει σκιά και δροσιά για μια πρωινή βόλτα ή οικογενειακό πικνίκ. Το ίδιο και το Πεδίον του Άρεως, που σφύζει από ζωή με παιδιά να κάνουν ποδήλατο και οικογένειες να απολαμβάνουν τη φύση. Στην Καλλιθέα, το Πάρκο του ΚΠΙΣΝ (Σταύρος Νιάρχος) είναι ανοιχτό από το πρωί ως το βράδυ, ιδανικό για περπάτημα ή χαλαρό jogging γύρω από το κανάλι.

Εκεί συχνά θα δείτε μικρούς και μεγάλους να πετάνε χαρταετούς, να κάνουν πικνίκ στο γκαζόν ή να παρακολουθούν δωρεάν events (όπως οι προαναφερθείσες προβολές), αξιοποιώντας τον υπέροχο αυτό σύγχρονο χώρο. Στα προάστια, μεγάλοι χώροι πρασίνου όπως το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο Ίλιον, το Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι ή το Άλσος Συγγρού στο Μαρούσι προσφέρονται επίσης για ηρεμία και παιχνίδι με τα παιδιά. Όπου κι αν πάτε, λίγη σκιά κάτω από τα δέντρα και ένα παγωμένο ρόφημα θα κάνουν την ημέρα πιο δροσερή.



Βόλτες με θέα: Τώρα είναι ευκαιρία να (ξανα)ανακαλύψουμε τις ομορφιές της πόλης με τα πόδια. Μια βόλτα στη γραφική Πλάκα και τα Αναφιώτικα, στα καλντερίμια κάτω από την Ακρόπολη, είναι σκέτη απόλαυση χωρίς τα συνήθη πλήθη. Ανεβείτε ως τα σκαλάκια των Αναφιώτικων και νιώστε σαν να βρίσκεστε σε νησί, με την ησυχία που επικρατεί. Μπορείτε να συνδυάσετε τη βόλτα με μια στάση για παγωτό ή ένα δροσερό αναψυκτικό. Για παράδειγμα, μια ωραία ιδέα είναι να επισκεφθείτε το Μουσείο Ακρόπολης (που αυτές τις μέρες είναι λιγότερο συνωστισμένο) και μετά να καθίσετε στα πεζούλια της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ενώ τα παιδιά χαζεύουν τους πλανόδιους μουσικούς.

Eurkinissi

Εξίσου ειδυλλιακό είναι το ηλιοβασίλεμα από το λόφο του Φιλοπάππου ή από τον Λυκαβηττό, η θέα της Αθήνας από ψηλά, με τον ορίζοντα βαμμένο πορτοκαλί, κόβει την ανάσα. Και μιας και οι δρόμοι είναι άδειοι, αν έχετε αυτοκίνητο, μια νυχτερινή βόλτα με θέα τα φωτισμένα αξιοθέατα (π.χ. διασχίζοντας την Πανεπιστημίου και τη Σταδίου ή γύρω από το Σύνταγμα) είναι πλέον άνετη υπόθεση.

Δροσιστικές αποδράσεις κοντά στην πόλη: Το γεγονός ότι μείναμε Αθήνα δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε το μπάνιο μας! Οι παραλίες της Αττικής παραμένουν σταθερές ανάσες δροσιάς και χαλάρωσης – από την κομψή λίμνη Βουλιαγμένης μέχρι την αμμουδιά της δημοφιλούς Ψάθας στη δυτική Αττική, και από την οργανωμένη πλαζ του Astir Beach στη Βουλιαγμένη μέχρι την ελεύθερη παραλία ΚΑΠΕ στο Σούνιο, η ακτογραμμή της Αττικής είναι έτοιμη να μας υποδεχτεί για βουτιές, ηλιοθεραπεία, χαλάρωση ή θαλάσσιες δραστηριότητες.

Ενδεικτικά, κοντινές παραλίες χωρίς διόδιο εισόδου είναι τα νερά του Αγίου Νικολάου στη Βούλα, η πλαζ της Βουλιαγμένης (εκτός από το οργανωμένο μέρος υπάρχει και ελεύθερο), ή λίγο πιο έξω, η παραλία Ερωτοσπηλιά στο Πόρτο Ράφτη. Στον Μαραθώνα ο Σχοινιάς προσφέρει πεύκα και σκιά δίπλα στο κύμα, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση, στη νότια ακτή, τα Λεγραινά και ο Χάρακας κοντά στο Σούνιο είναι τέλειες επιλογές για μια μονοήμερη βουτιά. Όλες αυτές οι κοντινές εξορμήσεις σας δίνουν την αίσθηση διακοπών χωρίς να απομακρυνθείτε πολύ. Μην ξεχάσετε το αντηλιακό και… καλές βουτιές!

Προτάσεις για οικογένειες με παιδιά

Το να μείνετε στην πόλη αυτό το τριήμερο μπορεί να εξελιχθεί σε μικρή περιπέτεια για τα παιδιά, αρκεί να οργανώσετε μερικές διασκεδαστικές δραστηριότητες:

Παιχνίδι και μάθηση σε μουσεία: Πολλά μουσεία προσπαθούν να γίνουν φιλόξενα για οικογένειες, ειδικά τις ήσυχες μέρες του Αυγούστου. Το Μουσείο Ακρόπολης διαθέτει κλιματιζόμενους χώρους και εκθέματα που θα εντυπωσιάσουν τα παιδιά, ενώ στο τέλος της επίσκεψης μπορείτε να κάνετε στάση στο καφέ του με θέα στον Ιερό Βράχο. Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Ελληνικός Κόσμος), αν και χρειάζεται να ελέγξετε αν λειτουργεί την ημέρα της αργίας, συνήθως προσφέρει διαδραστικές εκθέσεις και το εντυπωσιακό Θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας «Θόλος». Επίσης, το Πλανητάριο (Ίδρυμα Ευγενίδου) συχνά έχει προβολές αστρονομίας που ενθουσιάζουν μικρούς και μεγάλους – μια καλή επιλογή για ένα απόγευμα.

Δράσεις στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Αξίζει να σημειώσουμε ξανά το ΚΠΙΣΝ, γιατί πέρα από σινεμά, προσφέρει και πολλές παιδοκεντρικές δραστηριότητες. Συχνά οργανώνονται εργαστήρια, παιχνίδια ή μικρά events για παιδιά (όπως αφήγηση παραμυθιών, μουσικοκινητικές δραστηριότητες κ.λπ.), ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στο πρόγραμμα, ο τεράστιος χώρος του πάρκου δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να τρέξουν, να παίξουν στους παιδότοπους και στα σιντριβάνια, ή να κάνουν ποδήλατο με ασφάλεια στους διαδρόμους. Οι γονείς μπορούν να χαλαρώσουν στο γρασίδι ή να απολαύσουν καφέ στο Canal Café δίπλα στο νερό, παρακολουθώντας τα πιτσιρίκια να διασκεδάζουν.

Adventure time – Escape rooms και λούνα παρκ: Για κάτι διαφορετικό και συναρπαστικό, τα escape rooms της Αθήνας αποτελούν εξαιρετική επιλογή. Πολλοί χώροι απόδρασης παραμένουν ανοιχτοί και τον Αύγουστο, προσφέροντας θεματικά δωμάτια μυστηρίου και γρίφων που θα δοκιμάσουν τις ικανότητες όλης της οικογένειας. Μάλιστα, υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένα escape rooms για παιδιά ή πιο οικογενειακές αποστολές, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και οι μικροί μας φίλοι σε έναν κυνήγι θησαυρού φαντασίας. Φυσικά, μην ξεχνάμε και το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα: μια ολοήμερη εκδρομή εκεί θα φέρει τα παιδιά κοντά σε εκατοντάδες ζώα από όλο τον κόσμο. Το πάρκο λειτουργεί καθημερινά, συμπεριλαμβανομένου του Δεκαπενταύγουστου, και αποτελεί μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά δελφίνια, λιοντάρια, καμηλοπαρδάλεις και πολλά άλλα ζώα. Λίγη προσοχή μόνο στον ήλιο – καπέλο, αντηλιακό και συχνές στάσεις για δροσιά και νερό.

Νεροτσουλήθρες και πισίνες: Αν η ζέστη ανέβει, εξετάστε το ενδεχόμενο μιας δροσιστικής εξόρμησης σε κάποια νεροτσουλήθρα ή ανοιχτή πισίνα. Το δημοτικό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι λειτουργεί συχνά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό τον Αύγουστο – τσεκάρετε το πρόγραμμα, μπορεί ανήμερα 15/8 να είναι κλειστό, αλλά το Σαββατοκύριακο να ανοίγει. Ορισμένα ξενοδοχεία της Αθήνας επίσης προσφέρουν ημερήσια πακέτα για χρήση της πισίνας τους, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει μια μίνι πολυτελή εμπειρία για την οικογένεια (με ένα κόστος βέβαια).

Φαγητό, ποτό και καλοκαιρινή χαλάρωση

Μία από τις καλύτερες πτυχές του καλοκαιριού στην άδεια Αθήνα είναι ότι μπορούμε να απολαύσουμε την γαστρονομική σκηνή της πόλης χωρίς αναμονές και χωρίς κρατήσεις εβδομάδες πριν. Πολλά γνωστά μαγαζιά δεν πάνε διακοπές και μένουν ανοιχτά όλο τον Αύγουστο, οπότε για εμάς που μείναμε πίσω είναι ευκαιρία να τα χαρούμε με την ησυχία μας. Είτε θέλετε πρωινό brunch, είτε απογευματινό καφέ, είτε κοκτέιλ το βράδυ, οι επιλογές αφθονούν.

Lazy brunch και καφές: Ξεκινήστε την ημέρα σας αργά, με ένα χαλαρό brunch σε κάποια από τις καφετέριες που λειτουργούν κανονικά. Για ήρεμα πρωινά στο κέντρο, ιδανική επιλογή είναι ο κήπος του Νομισματικού Μουσείου στην Πανεπιστημίου. Το café Nummus Garden πίσω από τη βαριά νεοκλασική πύλη σερβίρει καφέ, χυμούς και σνακ στον πανέμορφο, καταπράσινο κήπο του – μια μικρή όαση δροσιάς στην καρδιά της πόλης.

Εκεί μάλιστα οργανώνονται και μουσικές βραδιές κάποιες φορές, οπότε αξίζει να ρωτήσετε μήπως πετύχετε ζωντανή μουσική. Στα Εξάρχεια, το ιστορικόκαφενείο Δεξαμενή στον Λυκαβηττό (από το 1905 ανοιχτό!) απλώνει τραπεζάκια στον πεζόδρομο κάτω από τα δέντρα και σερβίρει από νωρίς καφέδες και σπιτικές λεμονάδες. Η ατμόσφαιρα είναι τόσο χαλαρή που θα σας κάνει να ξεχάσετε ότι βρίσκεστε στο κέντρο. Μάλιστα, ένα από τα ωραία «μυστικά» είναι ότι η βραδιά σας μπορεί να συνεχιστεί ακριβώς δίπλα, στο ομώνυμο θερινό σινεμά Δεξαμενή, πώς σας φαίνεται η ιδέα για μια ολοκληρωμένη έξοδο με καφέ, τσίπουρο και μετά ταινία;

Γλυκιές απολαύσεις: Καλοκαίρι χωρίς παγωτό… δεν γίνεται! Ευτυχώς, οι κορυφαίες τζελατερίες της πόλης παραμένουν ανοιχτές και μας περιμένουν να δροσιστούμε. Στο Epik Gelato στην πλατεία Μαβίλη θα βρείτε λαχταριστές γεύσεις όπως καϊμάκι με μαστίχα Χίου, παγωτό αρμενοβίλ ή sorbet ροδάκινο με γλυκό κρασί, όλες φτιαγμένες με φρέσκο πρόβειο γάλα και υλικά από μικρούς παραγωγούς.

ΣτοLe Greche (Μητροπόλεως 16), η ιδιοκτήτρια Εύη Παπαδοπούλου φτιάχνει αυθεντικό ιταλικό gelato χωρίς τεχνητά αρώματα – δοκιμάστε γεύσεις όπως ανθότυρο-περγαμόντο ή σοκολάτα με δαμάσκηνο και ρούμι για κάτι ξεχωριστό.

Και αν βρεθείτε για βόλτα στο Κουκάκι ή την Ακρόπολη, μια στάση στο Django Gelato θα σας ανταμείψει: τουρίστες και Αθηναίοι σχηματίζουν ουρά για τα απίθανα sorbet του από βιολογικά φρούτα (π.χ. φράουλα, βερίκοκο, καρπούζι) και τις κρεμώδεις γεύσεις όπως κρέμα καταλάνα ή καϊμάκι με σμέουρα. Με ένα χωνάκι παγωτό στο χέρι, η περιήγηση στην καλοκαιρινή Αθήνα γίνεται ακόμη πιο γλυκιά.

Φαγητό και ποτό με… άνεση: Τα εστιατόρια και τα μπαρ της πόλης αυτές τις μέρες συνδυάζουν ποιότητα και χαλαρή ατμόσφαιρα. Πολλά γνωστά μαγαζιά στα δημοφιλή στέκια (Κουκάκι, Παγκράτι, Ψυρρή κ.λπ.) έχουν κρατήσει ανοιχτή την κουζίνα τους τον Αύγουστο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να βρείτε τραπέζι εύκολα και να απολαύσετε το δείπνο σας χωρίς φασαρία. Για παράδειγμα, στο ήσυχο προάστιο των Ιλισίων,το μεζεδο-εστιατόριο Tsiftis στρώνει τραπεζάκια κάτω από τα πλατάνια, σερβίροντας δημιουργική ελληνική κουζίνα – μια ωραία επιλογή για βραδινό σε δροσερό περιβάλλον. Αν πάλι θέλετε κάτι πιο κλασικό, πολλά συνοικιακά ταβερνάκια στις γειτονιές (που τις καθημερινές είναι γεμάτα) τώρα λειτουργούν πιο χαλαρά. Μια στάση για ουζάκι με μεζέ σε ένα τέτοιο ταβερνάκι θα σας κάνει να νιώσετε τουρίστες στην πόλη σας.



Όσο για τη νυχτερινή διασκέδαση, μπορεί οι μεγάλοι live χώροι ή τα μπουζούκια να έχουν διακόψει για καλοκαίρι, όμως υπάρχουν ακόμα επιλογές. Τα bar του κέντρου και των προαστίων παραμένουν ανοιχτά – μάλιστα πολλά από αυτά προσφέρουν ωραίες open-air αυλές ή δροσερές ταράτσες. Για ένα κοκτέιλ με θέα, μπορείτε να ανεβείτε σε κάποιο roof garden γύρω από την πλατεία Μοναστηρακίου ή στο Θησείο, όπου η Ακρόπολη φωτισμένη θα σας κρατά συντροφιά. Αν προτιμάτε κάτι κοντά στη θάλασσα, τα beach bars στην παραλιακή (Άλιμος, Γλυφάδα, Βούλα) λειτουργούν κανονικά και προσφέρουν καλοκαιρινά parties και μουσική δίπλα στο κύμα – μια μίνι «νησιώτικη» εμπειρία χωρίς να εγκαταλείψετε την πόλη. Τέλος, να θυμάστε ότι και τα ξενοδοχεία της Αθήνας συχνά διοργανώνουν βραδιές με μουσική στις ταράτσες τους (συχνά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό). Ελέγξτε τα social media αγαπημένων spots για τυχόν events το τριήμερο – μπορεί να πετύχετε θεματικά πάρτυ, DJ sets ή προβολές ταινιών σε κάποια αυλή.

Πρακτικές πληροφορίες: μετακινήσεις & όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η 15η Αυγούστου είναι επίσημη αργία, οπότε ισχύουν ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις στην καθημερινότητα της πόλης. Δώστε προσοχή στα παρακάτω:

Συγκοινωνίες

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου λειτουργούν με πρόγραμμα Κυριακής/αργίας. Συγκεκριμένα, το μετρό και ο ηλεκτρικός (Γραμμές 1, 2, 3) θα κινούνται αραιότερα – περίπου ένα δρομολόγιο κάθε 12-15 λεπτά τις περισσότερες ώρες. Για παράδειγμα,

στη Γραμμή 2 και 3 από 15 έως 17 Αυγούστου η συχνότητα μειώνεται σε ένα τρένο ανά 15 λεπτά (και τα βραδινά μεταμεσονύχτια δρομολόγια της Παρασκευής/Σαββάτου ανά 15′ επίσης).

Το τραμ αντίστοιχα θα έχει δρομολόγια ανά ~15 λεπτά όλο το τριήμερο

Τα αστικά λεωφορεία και τρόλεϊ εφαρμόζουν ήδη θερινό πρόγραμμα, αλλά ειδικά την Παρασκευή 15/8 θα κινηθούν με πρόγραμμα Κυριακής – δηλαδή πολύ αραιά δρομολόγια σε πολλές γραμμές.

Καλό είναι να προγραμματίσετε λοιπόν με λίγη ευελιξία τις μετακινήσεις σας ή να χρησιμοποιήσετε ΙΧ/ταξί όπου είναι εφικτό. Να θυμίσουμε ότι για ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, υπάρχει η εφαρμογή OASA Telematics και το τηλεματικό site (telematics.oasa.gr) που δείχνει πότε φτάνει το επόμενο δρομολόγιο στη στάση σας.



Οδηγώντας στην Αθήνα: Μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει όσους κινηθούν με αυτοκίνητο στο κέντρο: θα βρουν τους δρόμους σχεδόν… άδειους. Λεωφόροι όπως η Κηφισίας, η Συγγρού, η Βασ. Σοφίας, που καθημερινά «πηγμένες» από κίνηση, το τριήμερο αδειάζουν. Η απουσία μποτιλιαρισμάτων κάνει την οδήγηση στην πόλη απόλαυση – οι δρόμοι ησυχάζουν, η πόλη γίνεται πιο ξεκούραστη αυτή την περίοδο. Παρκάρετε σχετικά εύκολα σχεδόν παντού (εκτός ίσως από τα πολύ τουριστικά σημεία όπου συγκεντρώνονται οι επισκέπτες). Προσοχή μόνο αν κινηθείτε στις εθνικές οδούς ή προς λιμάνια: η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων κορυφώνεται, οπότε περιμένετε αυξημένη κίνηση στα διόδια Ελευσίνας (Αθηνών-Κορίνθου) και Αφιδνών (Αθηνών-Λαμίας) στις το πρωί,, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά όπου χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά.

Η Τροχαία εφαρμόζει έκτακτα μέτρα, με απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών συγκεκριμένες ώρες στα εθνικά δίκτυα και αυξημένη αστυνόμευση για την ασφάλειά σας. Αν φύγετε εκτός πόλης οδικώς, ελέγξτε τις σχετικές ανακοινώσεις (π.χ. ώρες απαγόρευσης βαρέων οχημάτων) και οπλιστείτε με υπομονή.

Καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Στις 15 Αυγούστου ισχύει γενική αργία, οπότε τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα και όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστές. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις: όπως κάθε Κυριακή ή αργία, ανοιχτά θα παραμείνουν τα μικρά μάρκετ τύπου convenience. Συγκεκριμένα, θα βρείτε ανοικτά τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go, ορισμένα επιλεγμένα LIDL (συνήθως σε τουριστικές περιοχές ή όπου υπάρχει σχετική άδεια), τα περισσότερα OK! Market, καθώς και τα ανεξάρτητα μίνι μάρκετ της γειτονιάς που έτσι κι αλλιώς ανοίγουν Κυριακές. Επίσης, περίπτερα σε κεντρικά σημεία και ψιλικατζίδικα πιθανότατα θα λειτουργούν για τα τελείως απαραίτητα της τελευταίας στιγμής. Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα (Mall, Golden Hall κλπ) καθώς και τα πολυκαταστήματα θα είναι κλειστά την Παρασκευή. Την επόμενη μέρα (Σάββατο 16/8) όλα επανέρχονται στο κανονικό θερινό ωράριο.

Εστίαση και διασκέδαση

Τα εστιατόρια, καφέ και μπαρ δεν υποχρεούνται να κλείσουν την αργία – και όπως αναφέραμε πολλά θα μείνουν ανοιχτά, ειδικά στις τουριστικές περιοχές ή ανήκουν σε μεγάλες αλυσίδες. Ωστόσο, ορισμένα μικρότερα μαγαζιά ή συνοικιακά delivery μπορεί να κλείσουν για το τριήμερο λόγω άδειας προσωπικού. Καλό είναι, αν σκοπεύετε να πάτε κάπου συγκεκριμένα για φαγητό, να ρίξετε μια ματιά στα social media του ή να πάρετε ένα τηλέφωνο επιβεβαίωσης ότι λειτουργεί (πολλές επιχειρήσεις ανακοινώνουν τις καλοκαιρινές άδειές τους). Φαρμακεία και φούρνοι θα ακολουθήσουν το καθεστώς Κυριακής: τα περισσότερα κλειστά, με εξαίρεση τα διημερεύοντα/διανυκτερεύοντα φαρμακεία (αναζητήστε τα εφημερεύοντα της ημέρας στην ιστοσελίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου ή σε σχετικές εφαρμογές) και ίσως κάποιους φούρνους σε κεντρικά σημεία που μένουν ανοιχτοί για τους τουρίστες. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ΕΛΤΑ κ.λπ. φυσικά δεν λειτουργούν την ημέρα της αργίας.



Τελικά, το να περάσει κανείς τον Δεκαπενταύγουστο στην Αθήνα μπορεί να αποδειχθεί εξίσου , αν όχι περισσότερο , ευχάριστο από μια απόδραση εκτός. Η πόλη μάς χαρίζει μια σπάνια ανάπαυλα από την συνηθισμένη βουή της, προσφέροντας ταυτόχρονα πληθώρα επιλογών για ψυχαγωγία, χαλάρωση και νέες εμπειρίες. Είτε επιλέξουμε να δούμε μια ταινία κάτω από τα αστέρια, να περπατήσουμε σε δρόμους χωρίς κίνηση, να δροσιστούμε με παγωτό ή να διασκεδάσουμε με τα παιδιά σε κάποιο πάρκο, το σίγουρο είναι πως η Αθήνα αυτό το τριήμερο μας ανήκει. Καλό Δεκαπενταύγουστο!