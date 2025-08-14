Καιρός: Πού αναμένονται μπόρες το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Αυξημένη πιθανότητα για βροχές και τοπικές μπόρες υπάρχει για ορισμένες περιοχές της χώρας το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, καθώς η αστάθεια αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της ειδικά σε ηπειρωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο ενδέχεται να εκδηλωθούν παροδικές βροχές στην Εύβοια με μικρότερη πιθανότατα τα ίδια φαινόμενα να επηρεάσουν και βόρειες περιοχές της Αττικής.

Στη νότια Πελοπόννησο είναι επίσης πιθανό να εκδηλωθούν μπόρες μικρής διάρκειας, όπως και στα ορεινά της Κρήτης.

Μικρή πιθανότητα για βροχή στα βουνά της Εύβοιας και της Κρήτης υπάρχει και για το Σάββατο 16 Αυγούστου.

Την Κυριακή (17/8) η αστάθεια αναμένεται να είναι εντονότερη, με τον Έβρο, την Ροδόπη και την Σαμοθράκη να θέτουν υποψηφιότητα για μπόρες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Βροχές και παροδικές μπόρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στην Ήπειρο, στη δυτική και βόρεια Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και η Πελοπόννησος.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η αστάθεια θα φουντώσει την Δευτέρα 18 Αυγούστου, με βροχές να αναμένονται σε όλο τον κορμό της ηπειρωτικής Ελλάδας, από την δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα (18/8) η αστάθεια θα ενταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας. Πιθανές μπόρες αναμένονται σε:

Δυτική Μακεδονία

Ήπειρο

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

βορειοδυτικής Αττική

Επτάνησα

Ανάλογα φαινόμενα προβλέπονται και την Τρίτη.

Στη συνέχεια, από πλευράς θερμοκρασίας, από τις 22 έως τις 25 Αυγούστου αναμένεται μικρή άνοδος, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται ακραίες τιμές.

Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν γενικά ήπιες, με περιοδικά περάσματα μπόρας σε διάφορες περιοχές της χώρας.