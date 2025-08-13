Καιρός: Επιμένουν ισχυροί άνεμοι και ζέστη - Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

Επιμένουν οι δυνατοί άνεμοι και την Τετάρτη 13 Αυγούστου, την ώρα που μαίνονται πυρκαγιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα και Ζάκυνθο. Οι άνεμοι θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, καθώς θα πνέουν βορειανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Κατά τ’ άλλα, ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος και την Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τη βόρεια Κρήτη, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση. Συγκεκριμένα, στα δυτικά θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 36 και στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό η χώρα και την Τετάρτη

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα αυξημένος αναμένεται να είναι και σήμερα Τετάρτη (13/8) ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς στη χώρα, με αρκετές περιοχές να κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 4, που υποδηλώνει πολύ υψηλή επικινδυνότητα.

Πολιτική Προστασία

Περιοχές υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της αυξημένης επιτήρησης είναι:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας, καθώς και η νήσος Σκύρος)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, περιλαμβάνοντας και τη νήσο Σαμοθράκη)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, μαζί με το Άγιο Όρος)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)

Ο καιρός την Τετάρτη 13/8

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ):

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Αρχικά ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια βόρειοι 3 με 5 και στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στη Εύβοια και την ανατολική Στερεά μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Εύβοια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα κυρίως στη βόρεια Κρήτη και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Καστελλόριζο βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, την Πέμπτη 14/8 θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών και της Κρήτης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Τον Δεκαπενταύγουστο θα συνεχιστεί ο γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια και το μεσημέρι - απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στα βορειοανατολικά από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.