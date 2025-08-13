Φωτιές τώρα: Σε πύρινο κλοιό ολόκληρη η χώρα - «Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο μέτωπο»

Τιτάνιο αγώνα στις μεγάλες φωτιές που εξακολουθούν να κατακαίνε αρκετές περιοχές της χώρας δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Χίο, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, Μέγαρα και Γυμνότοπο Πρέβεζας.

Μεγάλος εχθρός οι ισχυροί άνεμοι ενώ «βροχή» πέφτουν τα μηνύματα από το «112», που καλούν τους κατοίκους είτε να είναι σε ετοιμότητα, είτε να απομακρυνθούν από δεκάδες οικισμούς για λόγους ασφαλείας.

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις από τη συντακτική ομάδα του FLASH.GR: