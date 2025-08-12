Πυροσβεστική: 152 φωτιές σε δύο ημέρες – Επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες

«Μάχη» με τις φλόγες υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες δίνουν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις τις τελευταίες δυο ημέρες. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Το σκηνικό την Τρίτη (12/8) χαρακτηρίστηκε από υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ισχυρούς ανέμους που κατά τόπους φτάνουν τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

Όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλειος Βαθρακογιάννης, στη βραδινή ενημέρωση, κάθε νέα εστία έχει τις προϋποθέσεις να εξελίσσεται σε επικίνδυνο περιστατικό, απαιτώντας άμεση και συντονισμένη επιχειρησιακή ανταπόκριση.

Μόνο την Τρίτη (12/8) στα μέτωπα των πυρκαγιών διατέθηκαν και συνεχίζουν να επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες ενώ μέχρι το τελευταίο φως διατέθηκαν 62 εναέρια μέσα.

Απαιτήθηκε να εκδοθούν από το 112 τριάντα τέσσερα μηνύματα, για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών, σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Άρτα Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο και Αχαΐα.

Συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων

Το ΓΕΕΘΑ συνέδραμε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης με 445 στελέχη και 12 μηχανήματα έργου, ενώ για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών διέθεσε 11 λεωφορεία και 16 λέμβους των ειδικών δυνάμεων.

Η Αστυνομία διέθεσε 315 Αστυνομικούς με 135 οχήματα, για εκκενώσεις οικισμών και κατοικιών, για μεταφορά ευάλωτων ατόμων, για απεγκλωβισμούς και για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Για τον ίδιο σκοπό το Λιμενικό Σώμα διέθεσε στη Χίο 7 πλωτά μέσα, καθώς και ιδιωτικά πλωτά μέσα με τα οποία απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 54 συμπολίτες μας και στην Αχαΐα διατέθηκαν ακόμη 3 πλωτά μέσα που είναι σε ετοιμότητα πλησίον της ακτογραμμής.

Έκκληση στους πολίτες να συνεργάζονται με τις αρχές

Σε αυτή την προσπάθεια, η Πυροσβεστική ζήτησε τη συνεργασία των πολιτών και ταυτόχρονα απηύθυνε έκκληση ότι για την ασφάλεια όλων είναι απαραίτητο, να ακολουθούνται πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο, γι’ αυτό, χωρίς εφησυχασμό, είναι απαραίτητη η προσοχή όλων.