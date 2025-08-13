Αρκάς: Δυστοπικό σκίτσο με «καλημέρα» πνιγμένη στους καπνούς

Στο σημερινό του σκίτσο, ο Αρκάς επιλέγει ένα σκοτεινό και βαριά φορτισμένο σκηνικό για να σχολιάσει την επικαιρότητα. Μέσα σε ένα γκριζωπό τοπίο, με τον ήλιο θαμπό και σχεδόν σβησμένο, ένα πυροσβεστικό όχημα και δύο πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Η εικόνα, δυστοπική και πνιγηρή, έχει προκαλέσει δεκάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μιλούν για μια οπτική που αποτυπώνει με σαφήνεια την ατμόσφαιρα των ημερών.