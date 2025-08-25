Η χειρότερη Δευτέρα: Το σκίτσο του Αρκά για την επιστροφή από τις... διακοπές

Με την σκληρή επιστροφή στην καθημερινότητα έρχονται από σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου, αντιμέτωποι πολλοί εργαζόμενοι, καθώς για πολλούς είναι η πρώτη μέρα δουλειάς μετά τις διακοπές.

Ο Αρκάς, με την καθιερωμένη, πρωινή ανάρτηση του, υποδέχεται στην κανονικότητα όλους όσοι επέστρεψαν από τις διακοπές.

«Μόνο μια Δευτέρα είναι χειρότερη από τη Δευτέρα: η Δευτέρα μετά τις διακοπές» έγραψε στο σκίτσο του ο Αρκάς.