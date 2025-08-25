Η χειρότερη Δευτέρα: Το σκίτσο του Αρκά για την επιστροφή από τις... διακοπές
Ο Αρκάς, με την καθιερωμένη, πρωινή ανάρτηση του, υποδέχεται στην κανονικότητα όλους όσοι επέστρεψαν από τις διακοπές.
Με την σκληρή επιστροφή στην καθημερινότητα έρχονται από σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου, αντιμέτωποι πολλοί εργαζόμενοι, καθώς για πολλούς είναι η πρώτη μέρα δουλειάς μετά τις διακοπές.
«Μόνο μια Δευτέρα είναι χειρότερη από τη Δευτέρα: η Δευτέρα μετά τις διακοπές» έγραψε στο σκίτσο του ο Αρκάς.