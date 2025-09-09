Η ιδιαίτερη «Καλημέρα» του Αρκά με μια σημαντική διαπίστωση

Με νέο σκίτσο που καυτηριάζει την επικαιρότητα «χτύπησε» ο Αρκάς το πρωί της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου.

Στην ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γνωστός σκιτσογράφος λέει «καλημέρα» στους ακολούθους με έναν άνδρα ο οποίος κάνει το εξής σχόλιο «Κάθε φορά που σκέπτεστε: καλά, πόσο χειρότερα μπορεί να πάνε τα πράγματα, αναλαμβάνει κάποιος να σας δείξει».

Ο άνδρας έχει σηκωμένο τον δείκτη προς τον ουρανό διαπιστώνοντας, μάλλον, ότι εκείνος που αναλαμβάνει να μας δείξει τι τροπή μπορεί να λάβουν τα πράγματα δεν είναι άλλος από τον... Θεό.

Φυσικά, ο Αρκάς δεν εξηγεί το πλαίσιο για το οποίο έγραψε το εν λόγω σχόλιο, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε πτυχή της ζωής.