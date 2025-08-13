Σε κατάσταση «πορτοκαλί» συναγερμού για φωτιές και σήμερα – Ο χάρτης κινδύνου

Μπορεί η θερμοκρασία να πέφτει, σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο οι ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν διατηρώντας πολύ ψηλά τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς.

Με τα πύρινα μέτωπα σε Ζάκυνθο, Αχαΐα, Χίο και Πρέβεζα να μαίνονται από χτες, η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής.

Χθες, σύμφωνα με την πυροσβεστική εκδηλώθηκαν 82 φωτιές, απασχολώντας ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, που δίνουν μάχη για να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα αυξημένος αναμένεται να είναι και σήμερα Τετάρτη (13/8) ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς στη χώρα, με αρκετές περιοχές να κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 4, που υποδηλώνει πολύ υψηλή επικινδυνότητα.

Περιοχές υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της αυξημένης επιτήρησης είναι:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας, καθώς και η νήσος Σκύρος)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, περιλαμβάνοντας και τη νήσο Σαμοθράκη)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, μαζί με το Άγιο Όρος)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)

Μέτρα προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών πυρκαγιάς.

Έκτακτα μέτρα πρόληψης και προστασίας

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, εφαρμόζεται το ειδικό σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για δασικές πυρκαγιές στις παραπάνω περιοχές. Μεταξύ των μέτρων, εντάσσεται και η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων αλλά και η παραμονή επισκεπτών σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες «ευπαθείς» περιοχές.