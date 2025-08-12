Πύρινος εφιάλτης στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας – Χτύπησαν καμπάνες, εκκενώθηκε το χωριό

Επικίνδυνες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία, που απειλεί το χωριό Σταμνά. Σύμφωνα με το agrinionews.gr η φωτιά πλησιάζει το χωριό και κάποιοι κάνουν ότι μπορούν για να σώσουν τα σπίτια τους.

Οι καμπάνες λίγο μετά τις 21:30 χτύπησαν στο χωριό και δόθηκε εντολή εκκένωσης με την αστυνομία να ζητά από τον κόσμο που έμεινε πίσω να απομακρυνθεί.