«Κόκκινος» συναγερμός στη Ζάκυνθο: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο - Αγωνιούν κάτοικοι και τουρίστες

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά την Τρίτη (12/8) που έχει ξεσπάσει στη Ζάκυνθο, με την κατάσταση να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη κατά τις βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι πύρινες εστίες είναι πολλές και ξεπηδούν η μια μετά την άλλη με την κατάσταση να είναι εκτός ελέγχου. Συνολικά, το μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα και καίει από το Κερί, περνά από τον Αγαλά και τη Λιθακιά, και φτάνει μέχρι τον Παντοκράτορα.

Μάλιστα, αναφορές κάνουν λόγο πως στην περιοχή Αγαλά έχουν καεί σπίτια, μια επιχείρηση και αγροικίες.

Οι εικόνες του Flash.gr δείχνουν την ορεινή γραμμή που είναι πάνω από τον κάμπο της Ζακύνθου, να φλέγεται και τους τουρίστες να αγωνιούν.

Flash.gr

«Μεγάλη η ένταση του αέρα - Ιστορική η φωτιά»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος προσπάθησε να εξηγήσει το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «είναι μία δύσκολη νύχτα, δεν ξέρουμε πως θα εξελιχτεί. Ελπίζουμε να μην φτάσει η φωτιά στα πρώτα σπίτια αν και είναι κοντά. Τα πυροσβεστικά οχήματα και ελέγχουν τη αντιπυρική ζώνη. Είναι τόσο μεγάλη η ένταση του ανέμου και τόσο άστατη η κατεύθυνση. Το πρωί ενώ η φωτιά πήγαινε στο Κερί, ξαφνικά βρέθηκε στον Αλαγά να κάνει επέλαση και να μην αφήνει τίποτα όρθιο. Κάποιες αντιδράσεις κατοίκων, λογικό ήταν να υπήρχαν αλλά έγινε όπως έπρεπε η απομάκρυνση των κατοίκων. Από ότι φαίνεται είναι δυστυχώς ιστορική η φωτιά. Βλέπουμε να έχει 10-15 χιλιόμετρα μέτωπο. Πράγμα δύσκολο να αντιμετωπιστεί από επίγειες δυνάμεις μέσα στη νύχτα», εξηγεί κλείνοντας.

Έχουν εκκενωθεί οικισμοί - Τρομακτικές οι πρώτες εκτιμήσεις

Η πυρκαγιά είναι ορατή από διάφορα μέρη του νησιού και εκτείνεται σε μεγάλη έκταση ενώ έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Αγαλάς όσο και το Κερί, καθώς και ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, Μαρία Μουζάκη μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 15 χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους και αγροτικών καλλιεργιών, με τις πρώτες εκτιμήσεις της τελικής καταστροφής να είναι... τρομακτικές.

Υπεράνθρωπες προσπάθειες εξακολουθούν να καταβάλουν από ξηράς οι άνδρες της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντές.

Η τελευταία ενημέρωση της υπηρεσίας, κάνει λόγο πως στην περιοχή επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 28 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση επιχειρούσαν 12 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα που σταμάτησαν τις ρίψεις από αέρος όταν έπεσε το φως τη μέρας.

Συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες ΟΤΑ.