Ανάρτηση - έκπληξη από Κολυδά για τη λιτανεία στη Ζάκυνθο εν μέσω της φωτιάς

Λιτανεία έκαναν το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου, κάτοικοι στη Λιθακιά Ζακύνθου, με τις καμπάνες να ηχούν και το χωριό να έχει περικυκλωθεί από τις φλόγες.

Την κίνηση αυτή σχολίασε ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντάς μεταξύ άλλων πως η λιτανεία ως τελετουργία δεν έχει άμεση φυσική επίδραση στην πορεία ή την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς. Ωστόσο, από κοινωνιολογική και ψυχολογική σκοπιά, η λιτανεία μπορεί να έχει νόημα με διαφορετικό τρόπο: Ενώνει την κοινότητα γύρω από μια κοινή ελπίδα, αναβιώνοντας ιστορικά έθιμα που έχουν βαθιές ρίζες στη Ζάκυνθο και αλλού.

Ακολουθεί η ανάρτηση Κολυδά:



ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

Η λιτανεία ως τελετουργία δεν έχει άμεση φυσική επίδραση στην πορεία ή την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς. Οι φωτιές σβήνουν με την αφαίρεση ενός ή περισσότερων στοιχείων του λεγόμενου “τριγώνου της φωτιάς”: καύσιμη ύλη, θερμότητα, οξυγόνο. Αυτό γίνεται μέσω ανθρώπινης παρέμβασης (πυροσβέστες, εναέρια μέσα, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών) ή φυσικών συνθηκών (βροχή, πτώση θερμοκρασίας, μείωση ανέμου).

Ωστόσο, από κοινωνιολογική και ψυχολογική σκοπιά, η λιτανεία μπορεί να έχει νόημα με διαφορετικό τρόπο: Ενώνει την κοινότητα γύρω από μια κοινή ελπίδα, αναβιώνοντας ιστορικά έθιμα που έχουν βαθιές ρίζες στη Ζάκυνθο και αλλού.

Σε στιγμές κρίσης, τέτοιες πράξεις μπορούν να ενισχύσουν το ηθικό, να μειώσουν το αίσθημα αδυναμίας και να προσφέρουν παρηγοριά.

Η συμμετοχή σε μια τελετή μπορεί να κινητοποιήσει εθελοντές και να ενισχύσει τη συνοχή σε μια περίοδο όπου η συνεργασία είναι κρίσιμη.

Με λίγα λόγια: στην ίδια τη φωτιά, όχι· στην ανθρώπινη ψυχολογία και την κοινωνική συνοχή, ναι..