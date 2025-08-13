Παρ' ολίγον τραγωδία στην Πάτρα: Ελικόπτερο κάνει ρίψη νερού και αυτοκίνητα περνούν από κάτω

Μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας έχουν φτάσει οι φλόγες από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες Τρίτη (13/8) στα Συχαινά Αχαΐας.

Μάλιστα οι εικόνες που έρχονται από την Πάτρα είναι πρωτοφανείς με εναέρια μέσα να προσπαθούν να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού εντός του αστικού ιστού αλλά αυτοκίνητα... συνεχίζουν να κινούνται από κάτω!

Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου καταγράφεται η στιγμή που ελικόπτερο προσπαθεί να ρίξει νερό στο πύρινο μέτωπο και διερχόμενο αυτοκίνητο καταπλακώνεται από σπασμένα κλαδιά λόγω της υψηλής πίεσης του νερού.

Φορείς από την Πυροσβεστική αλλά και εποχικοί πυροσβέστες τονίζουν πως όλοι πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τις εντολές εκκένωσης από το 112. «Απαγορεύεται η μετακίνηση σε σημεία που ενεργούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής».

