Θολή η ατμόσφαιρα στην Πάτρα λόγω της φωτιάς στα Συχαινά - Στάχτες στα πεζοδρόμια

Θολή είναι η ατμόσφαιρα στο κέντρο της Πάτρας λόγω των πύρινων μετώπων σε Συχαινά και Δυτική Αχαΐα.

Η μυρωδιά καμένου είναι έντονη, ενώ στα πεζοδρόμια τόσο στην οδό Γούναρη όσο και στην Αγίου Νικολάου υπάρχουν στάχτες.

Δείτε πώς φαίνονται οι στάχτες στην πλατεία Τριών Συμμάχων στο κέντρο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Πάτρα: Θολή η ατμόσφαιρα λόγω της φωτιάς στα Συχαινά και στάχτες στα πεζοδρόμια της Αγίου Νικολάου. pic.twitter.com/jv20FPgiRm — Flash.gr (@flashgrofficial) August 13, 2025

Φωτογραφία: flash.gr/Μαρία Γεωργακοπούλου

Η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις, ενώ ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτης.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις με τις φωτιές στη χώρα από το Flash.gr