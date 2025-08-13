Γρηγόρης Μπάκας: «Κάηκαν οι αναμνήσεις μας, κάνουμε τον σταυρό μας»

«Δεν υπάρχουν λέξεις, δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν εικόνες. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω». Με αυτά τα λόγια ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας μίλησε στην Κατερίνα Καραβάτου για τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν στα χωριά της Πρέβεζας, της περιοχής από όπου κατάγεται.

«Η φωτιά ξεκίνησε από το χωριό Γοργόμυλος με δύο διαφορετικά μέτωπα. Το ένα πέρασε από το Δρυόφυτο, το χωριό της μητέρας μου και το έκαψε, μετά κατέβηκε πιο κάτω στον Άγιο Γεώργιο, μετά στην Παντάνασσα… Μέχρι το απόγευμα οι άντρες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας προσπαθούσαν να μην περάσει η φωτιά από τον δρόμο για να πάει στη Ζηρού, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν…»

«Κάηκαν οι αναμνήσεις μας»

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι στην περιοχή πνέουν ακόμα ισχυροί άνεμοι και η φωτιά δεν πρόκειται να σβήσει άμεσα. «Δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση. Μπήκε η φωτιά μέσα στη λίμνη Ζηρού, σε αυτόν τον Παράδεισο που είχαμε και κάηκε ο μισός. Έλεγα στον κόσμο να φύγει. Πήρε ο αδερφός μου χθες βράδυ τον πατέρα μου και του είπε: μπαμπά, σήκω φύγε. Πήρε ο μπαμπάς μου το φορτηγό και έφυγε και όχι μόνο ο πατέρας μου και εκατοντάδες κόσμου που έφυγαν από τα σπίτια τους που τα έβλεπαν να καίγονται. Κάηκαν οι περιουσίες, οι αναμνήσεις μας…

Η κατάσταση είναι τραγική. Ακόμη και τώρα υπάρχει φωτιά. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε! Βλέπω τους πυροσβέστες από τις Σέρρες, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα, από τον Βόλο… Άνοιξαν τις κλιματιζόμενες αίθουσες σε όλους τους δήμους γιατί έπρεπε ο κόσμος να φύγει από τα χωριά και να πάει μέσα να κρυφτεί, να πάρει λίγο αέρα, λίγο οξυγόνο.

Έχω περάσει μέσα από τη φωτιά για ρεπορτάζ αλλά τώρα βλέπω σπίτια να καίγονται. Στα σπίτια αυτά έχω εικόνες, έχω αναμνήσεις, είναι σπίτια φίλων, σπίτια συγγενών. Κάνουμε τον σταυρό μας. Έχει τρομερό άνεμο, δεν πρόκειται να σβήσει η φωτιά ακόμα».